O ministro Luiz Fux, do STF, foi indicado ao cargo em 2011 pela então presidente Dilma RousseffNelson Jr. / STF

Publicado 25/07/2025 05:00

Carioca, preocupado com sua imagem pessoal desde muito jovem, afeito a cortes de camisa elegantes, com formação educacional e jurídica forjada no Rio de Janeiro, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), é reconhecido como alguém atento aos caminhos da carreira. Fux é estimado dentro da família Bolsonaro, principalmente por Michelle Bolsonaro, a quem várias vezes valoriza a sua "sensatez" e sua "luz" e carisma. Em contraponto, os petistas não esquecem que antes da sua indicação ao STF pela presidente Dilma Rousseff, em 2011, ele cortejava o ministro José Dirceu para alcançar seu objetivo. Depois, se distanciaram. Fux hoje é o antagonista do ministro Alexandre de Moraes, e por isso, o juiz é acolhido pela direita conservadora e ganhou o apelido "In Fux We Trust" (Em Fux nós confiamos!). Na lista dos nomes dos ministros do STF que o governo dos Estados Unidos anunciou perda de vistos não estão André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux.

Idosos da Baixada podem ter mais segurança

O deputado estadual Rafael Nobre é o autor do projeto "Patrulha 60 "Julia Passos/Alerj

O deputado Rafael Nobre (União) solicitou ao Governo do Estado do Rio a implantação do programa "Patrulha 60+" na área do 20º Batalhão de Polícia Militar, na Baixada, que abrange Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu. O serviço terá visitas domiciliares, ações preventivas e encaminhamento de saúde e assistência social. "O objetivo é aumentar a sensação de segurança dos idosos. A aproximação é essencial para prevenir delitos", afirma o parlamentar.

Comércio varejista avança em práticas ambientais e sociais

O comércio varejista, um dos maiores empregadores do país, avança na temática ESG (Ambiental, Social e Governança). A 3ª edição do Anuário Integridade ESG, que será lançada em agosto na FGV, mostra que o setor evoluiu a cada ano no ranking geral. Da 9ª posição em 2024 passou para a 6ª em 2025.

Evento católico com acessibilidade para PCDs e autistas

O evento "Celebrar Rio - Evangelizar é Preciso", amanhã, no Maracanãzinho, contará com Espaço Sensorial de Regulação para pessoas com deficiência e autistas. A iniciativa é uma parceria entre a Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj, a Subsecretaria Estadual de Políticas Inclusivas e a Clínica Criar Recriar.

PICADINHO

Sob direção de Jailton Maia, o espetáculo "Ninguém Me Ensinou a Morrer” estreia no Teatro Firjan Sesi Jacarepaguá. Amanhã, às 19h. Avenida Geremário Dantas, 940.



A cantora Raphaella Souza faz shows nos dias 26 e 27, no Shopping Cassino Atlântico e no Teatro Brigitte Blair, ambos em Copacabana.



O West Shopping promove, até o dia 27, campanha de doação de agasalhos. Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande.