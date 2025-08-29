Secretário de Trabalho e Renda, Manoel Vieira acompanhou os preparativos do Fórum Fluminense - Luís Moreira/SMTE

Secretários de Trabalho e Renda se reúnem hoje no Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho, no Parque Bondinho Pão de Açúcar, na Urca. Eles vão debater o fim da jornada 6X1, os impactos das grandes plataformas prestadoras de serviços de transporte no mercado, a inteligência artificial no trabalho e o tarifaço do presidente americano Donald Trump. Mais de 40 municípios participarão do encontro. "O Fórum é uma excelente oportunidade para trocarmos experiências e discutirmos pautas importantes, inclusive o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, a ampliação dos investimentos na profissionalização de trabalhadores, dentre outros temas", assinala o secretário de Trabalho e Renda do Rio, Manoel Vieira. O secretário, por ser o anfitrião, participou de todos os preparativos do evento.

Receita Federal doa roupas apreendidas

A superintendente da Receita Federal, Mônica Paes Barreto, fará, nesta sexta-feira, visita especial à ONG Providenciando a Favor da Vida, no Rio de Janeiro, para formalizar a entrega de camisas confeccionadas a partir de roupas falsificadas apreendidas pelo órgão. Foram doadas duas toneladas de peças. O material, que normalmente seria incinerado, foi reaproveitado após a descaracterização e deu origem a 150 camisas — todas destinadas às crianças atendidas pela creche da instituição. Outras peças continuam sendo produzidas.

Alerj define projeto sobre desaparecidos forçados no estado

A Assembleia Legislativa do Rio realizou audiência para debater os desaparecimentos forçados no estado. Entre os encaminhamentos propostos estão protocolos de registro imediato e o afastamento preventivo de policiais suspeitos. "O desaparecimento forçado é uma das faces mais cruéis da violência e atinge sobretudo jovens negros pobres, que se tornam invisíveis diante da omissão do Estado", afirma a deputada Dani Monteiro (PSOL), que presidiu a sessão.

Cidadania aposta na Baixada Fluminense

O ex-vereador de Belford Roxo Danielzinho foi convidado pelo presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, para disputar uma vaga de deputado federal nas eleições do ano que vem. Com inserção na Baixada Fluminense, a aposta é ampliar a presença e a influência do partido na região.

PICADINHO

O seminário "Direitos Humanos na Gestão Pública: Políticas de Inclusão no Enfrentamento ao Desaparecimento e Tráfico de Pessoas" acontece hoje, às 14h, na sede da OAB-RJ. Avenida Marechal Câmara, 150, Centro.



O Museu Carmen Miranda, no Flamengo, vai celebrar os dois anos de sua reabertura e os 70 anos da Pequena Notável com a exposição “Carmen: Luz e Ação”, que inaugura hoje.



A Ação da Cidadania receberá amanhã, às 10h, o 5º workshop do ciclo Formação de Portas Abertas 2025 com o diretor e roteirista Pedro Henrique França. Inscrições pelo site. Rua da Gamboa, 246.