A ação intensificou a polarização política e reafirmou a segurança pública como prioridade nacional - Reginaldo Pimenta

A ação intensificou a polarização política e reafirmou a segurança pública como prioridade nacionalReginaldo Pimenta

Publicado 30/10/2025 05:00

A interpretação sobre os resultados da operação policial que redundou em muitas mortes, inclusive de policiais, no Rio de Janeiro, transformou-se em mais combustível na polarização política que divide o país. O Governo Lula foi surpreendido pela decisão do governador Cláudio Castro de partir para o enfrentamento ilimitado. Segurança é o tema considerado prioritário em todas as pesquisas eleitorais de opinião. Indagado sobre o que considera o problema prioritário a ser enfrentado pelas autoridades, o cidadão crava: enfrentar o crime. Expoentes da direita se apressaram em parabenizar Castro. O governador, por sua vez, lamentou somente as mortes dos policiais. A perícia ainda não se pronunciou. O anunciado deslocamento presencial dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Justiça, Ricardo Lewandowski, que seria pela manhã, foi adiado para o gabinete de Brasília encontrar a melhor maneira de enfrentar o problema. O risco de politizar o assunto, nem é polarização, é não resolver o problema crônico de uma vez por todas.



Zona Oeste terá exames ginecológicos

Ultrassonografias oferecidas: mamária, pélvica, transvaginal e tireoide - Mauricio Bazilio

Ultrassonografias oferecidas: mamária, pélvica, transvaginal e tireoideMauricio Bazilio

De 29 de outubro a 1º de novembro, o Bangu Shopping recebe a Unidade Móvel de Mamografia e Ultrassonografia, em parceria com a Prefeitura do Rio e a Secretaria Municipal de Saúde. Gratuitos, os exames atendem mulheres das 8h às 17h, mediante RG, Cartão do SUS, comprovante de residência e pedido médico. Senhas são distribuídas no local conforme disponibilidade diária.

Sindicato aciona MP contra fraude no BRT

O Sindicato dos Rodoviários ingressou com representação no Ministério Público após indícios de fraude na tentativa de criação de uma nova entidade para motoristas do BRT. Segundo o presidente Sebastião José, um grupo estaria sendo influenciado por interesses políticos e colhendo assinaturas de forma irregular, antes da assembleia marcada para o dia 28. O advogado Daniel Dias Moura alerta que a prática pode configurar estelionato e falsidade ideológica.

Cuidado com golpe em nome de deputados

Um número desconhecido está se passando por vários deputados do Brasil, dizendo ter doações de cestas básicas, tambaqui e kits de irrigação para doar em parceria com a CONAB, pedindo para procurar por Flávio Alencar. É uma informação falsa. Trata-se de uma tentativa de golpe que tem procurado muitas entidades e prefeituras.

PICADINHO

Até o dia 31, a renda obtida com a venda da Torta Red Velvet do Lecadô será destinada para ações de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama realizadas pelo INCAvoluntário.



Escrito por Franz Kafka, o espetáculo “A Construção”, com Marcelo Olinto, está em cartaz no Sesc Copacabana até 2/11. Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana.



O espetáculo “Na Quinta Dor”, escrito e estrelado por Dora de Assis, ganha nova temporada, do dia 17 até 9/11, no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto. Rua Humaitá, 163.

