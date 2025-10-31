Para Lopes, presidente do HotéisRIO, retomar territórios é essencial para garantir a segurança - Divulgação

Para Lopes, presidente do HotéisRIO, retomar territórios é essencial para garantir a segurança Divulgação

Publicado 31/10/2025 05:00

A operação policial deflagrada na terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi recebida com apoio pelo setor hoteleiro. Segundo Alfredo Lopes, presidente do HotéisRIO, a ação “vai ao encontro de uma demanda do turismo: a busca por mais segurança”. Ele destaca que a retomada de territórios é essencial para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos e visitantes. “O Estado precisa ocupar e permanecer, pois só assim se assegura o trânsito das pessoas”, afirmou. Lopes acrescenta que uma cidade mais segura beneficia todos, estimulando a circulação e o consumo. A expectativa é de avanços na segurança às vésperas da alta temporada e dos eventos preparatórios da COP-30, no início de novembro.

Aplicativos poderão alertar usuários sobre áreas de risco

Projeto propõe que apps alertem motoristas sobre áreas de risco no Rio - Unsplash

Projeto propõe que apps alertem motoristas sobre áreas de risco no RioUnsplash

A Alerj analisa o PL 6.541/2025, de Thiago Rangel (Avante), que obriga apps e dispositivos de navegação a alertarem sobre áreas de risco no estado do Rio. Alertas sonoros e visuais seriam emitidos, e rotas alternativas oferecidas, com base em dados oficiais da PM e da Polícia Civil. A proposta busca aumentar a segurança de motoristas e passageiros de transporte por aplicativo.

Clínicas de diálise do Rio sofrem com atraso de repasses

Clínicas de diálise do SUS no Rio enfrentam atraso nos repasses da Prefeitura, com R$ 12,7 milhões de débitos de 2024 e mais de R$ 2,1 milhões em 2025. Das 40 unidades no estado, 17 recebem cofinanciamento municipal, atendendo cerca de 3 mil pacientes renais crônicos. A falta de recursos ameaça a continuidade do tratamento e a sobrevivência financeira das clínicas.

Novo hospital em Mangaratiba promete ampliar atendimento

Mangaratiba terá um novo hospital com capacidade para 66 leitos. A destinação dos recursos foi confirmada pelo governo do estado, por meio de deliberação publicada no Diário Oficial em 27 de outubro. O investimento faz parte do Programa de Apoio aos Hospitais do Interior (PAIH), da Secretaria Estadual de Educação.

PICADINHO

Espetáculo inspirado em “As veias abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano, estará em cartaz no Teatro Sérgio Porto, no Humaitá, de 1º a 30 de novembro.



O Centro Cultural PGE-RJ apresenta, até 1º de novembro, a exposição "Convento do Carmo — Rio de Janeiro, Ontem e Hoje", com textos e fotografias antigas, a importância do espaço na história da cidade. Rua Primeiro de Março, s/nº, Centro.

O dinheiro arrecadado com ingressos para a fisweek25, evento de inovação, criatividade e tendências da saúde na América Latina, que acontece de 5 a 7 de novembro no ExpoRio Cidade Nova, será doado a três instituições sem fins lucrativos.