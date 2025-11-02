Conferência debate segurança, leis e arbitragem em meio à preocupação com a criminalidade - Shutterstock

Publicado 02/11/2025 05:00

Enquanto vereadores discutem qual a melhor denominação para os bairros até hoje conhecidos como da zona oeste, se o melhor seria chamar de região Sudoeste ou Baixada de Jacarepaguá, os moradores estão apavorados com o aumento de crimes na região. Está marcado para os dias 28 e 29 de novembro, uma Conferência de síndicos e administradores convocados, pela Câmara Comunitária da Barra da Tijuca. Já foram enviados convites para a mesa de abertura pela manhã, que pretende contar com o Governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes, o presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta e deputados das bancadas estadual e federal. Na parte da tarde o evento contará com o secretário de Segurança, Victor Cesar dos Santos e Edimar Barbosa, presidente da Federação das Empresas de Segurança. No segundo dia, o organizador Delair Dumbrosck lidera várias mesas que tratarão de arbitragem e as novas implicações legais que interferem na vida dos condomínios. A ideia é discutir Segurança Pública com profundidade.

APAE de Nilópolis será revitalizada

APAE de Nilópolis passará por ampla reforma após anos sem intervenções - Roberta Nobre

APAE de Nilópolis passará por ampla reforma após anos sem intervençõesRoberta Nobre

A APAE de Nilópolis passará por ampla reforma após anos sem intervenções. A obra foi solicitada pelo deputado estadual Rafael Nobre (União), que visitou o local acompanhado do vereador Leandro Hungria (PL) e de representantes da Empresa de Obras Públicas do Estado (EMOP). O espaço, que atende 80 pessoas com deficiência, apresenta problemas estruturais e de acessibilidade. A revitalização deve modernizar a unidade e ampliar o atendimento

Troca de comando no Conselho das Comunidades

A posse dos 44 novos integrantes do Conselho Municipal de Favelas (COMFAV) no Palácio da Cidade, foi antecipada por preocupação com o aumento da tensão nas comunidades pobres após ação policial desta terça-feira (28). Presidido por Marlí Peçanha, Subprefeita dos Grandes Complexos, o conselho reúne representantes da sociedade civil e do poder público para aprimorar políticas em regiões carentes de serviços.

Megaoperação na favela vira debate público

O vereador Leonel de Esquerda (PT-RJ), presidente da Comissão Especial das Favelas, promoverá um debate público na Câmara Municipal, na próxima segunda-feira, às 10h. Com o tema “O preço da guerra nas favelas: até quando o Estado vai matar em nome da segurança?”, o encontro reunirá moradores dos Complexos da Penha e do Alemão. O objetivo é analisar os impactos da megaoperação policial desta semana.

PICADINHO

O Coletivo Aeroplano promove de 3 a 19/11 oficinas de introdução ao audiovisual em três escolas públicas de Niterói, oferecendo aprendizado e prática para estudantes.



ONG JA Rio e Supergasbras promovem o aulão on-line Super ENEM nos dias 4, 5 e 6/11, às 18h. Gratuito, ao vivo, com revisão de Português, Geografia e Biologia.



A companhia Feras Tropicais estreia "A sala de jantar das Gaiolas" na Livraria Autografia, no Centro do Rio, em cartaz até 12/11, às 20h. Ingressos pelo Sympla.