De acordo com a pesquisa, roupas e acessórios estão entre os itens mais desejados da Black Friday - Renan Areias/Agência O Dia

De acordo com a pesquisa, roupas e acessórios estão entre os itens mais desejados da Black FridayRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 16/11/2025 05:00

O consumidor, estratégico e racional, está moldando promoções como a Black Friday. Sete em cada 10 pessoas pesquisam os preços para aproveitar os melhores descontos e antecipar compras de Natal, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro. As procuras são no Google, Reclame Aqui e sites de comparação de preços e avaliações. Os critérios para escolha das lojas são frete, reputação e desconto. Para Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, "a Black Friday movimenta o mercado e redefine prioridades de consumo. Roupas, calçados, beleza e tecnologia impulsionam as vendas e aquecem setores da economia. Para as marcas, o desafio é entender cada público, criar conexões e transformar a oportunidade da data em fidelização".

Lei de Incentivo à cultura movimentou R$ 125 milhões em 2025

Festival Energia para Ler foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura - FILIPE AGUIAR

Festival Energia para Ler foi contemplado pela Lei de Incentivo à CulturaFILIPE AGUIAR

A Lei Estadual de Incentivo à Cultura injetou mais de R$ 125 milhões na economia do Rio de Janeiro este ano, contemplando 80 projetos em 50 cidades. As inscrições para captação de recursos ainda em 2025 fecharão dia 30. A reabertura será em março de 2026. O programa do Governo do Estado é gerido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e concede benefício fiscal a empresas contribuintes de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Comida de rua pode virar patrimônio do Rio

A Alerj aprovou projeto do deputado Danniel Librelon (Rep) que declara a comida de rua como Patrimônio Cultural e Imaterial do Rio. O projeto destaca que a comida de rua vai além do alimento: é expressão de convivência, afetos e pertencimento, que representa o espírito acolhedor e plural do Estado.

Hidrômetros deverão ser instalados nos imóveis

Os vereadores do Rio de Janeiro aprovaram em 1ª discussão projeto de lei que determina que os hidrômetros instalados pelas concessionárias de água serão colocados nos interiores dos imóveis. Com isso, fica proibida a instalação desses aparelhos em calçadas e áreas externas de residências e comércio.

PICADINHO

O Sistema Fecomércio RJ realizará, amanhã, das 14h às 17h, o Dia pela Integridade, no Auditório da Federação, no Flamengo.

A OAB de Duque de Caxias promoverá a palestra aberta ao público "Filosofia Africana e Consciência Negra: Antirracismo e Justiça Contracolonial" com Renato Noguera, especialista em filosofia africana. Amanhã, às 16h. Rua Dr. Ubiratan Marques, 312, Jardim 25 de agosto.

O Instituto Dara promoverá, nos dias 17, 18 e 19, o festival "Mulheres Que Criam". O evento gratuito reúne arte, cultura e empreendedorismo feminino, com feira, oficinas e palestras. Rua das Palmeiras, 65, Botafogo.