Aécio Neves deverá assumir a presidência do PSDB com a missão de fortalecer o partido em 2026 - Jefferson Rudy/Agência Senado/16.08.17

Publicado 26/11/2025 05:00

O PSDB resiste enfrentar a decadência política. Os caciques da legenda sabem que o ideário atual não entusiasma mais e seus líderes envelheceram. A agremiação está à deriva. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do alto dos seus 94 anos, vive recluso. José Serra, 83 anos, mente brilhante, foi diagnosticado com Parkinson em 2021 e pediu licença do Senado para tratamento. Tasso Jereissati, 76 anos, influencia mais a política cearense do que a nacional. Amanhã, em Brasília, o PSDB convoca reunião para eleger novo presidente do partido. Os tucanos farão uma reunião semipresencial do Diretório Nacional para eleição da nova Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2025–2027. O encontro marcará a transição na presidência do partido, atualmente exercida por Marconi Perillo, que encerra um ciclo de dois anos. O deputado Aécio Neves deverá ser eleito como o novo presidente nacional.

Reeducação alimentar pode virar lei no Rio

Deputado Arthur Monteiro tem projeto para conscientizar sobre alimentos - Anderson Coutinho/Divulgação Alerj

O deputado Arthur Monteiro (União) protocolou na Alerj um projeto de lei para criar a Política Estadual de Conscientização sobre a Qualidade Energética, Nutricional e Neurofuncional dos Alimentos. "A neurociência tem demonstrado que o tipo de combustível que oferecemos ao cérebro influencia diretamente nossa estabilidade emocional, concentração e criatividade", diz Monteiro. Ele defende campanhas educativas nas escolas voltadas a crianças e adolescentes e a criação de espaços que unam neurociência, biologia e educação alimentar.

TCE-RJ concede indenização a conselheira

O TCE-RJ autorizou a conselheira Marianna Willeman a receber a conversão em pecúnia de 92 dias de licença compensatória por acumulação administrativa, em parcela única. A pecúnia é um valor pago a servidor público correspondente aos períodos de licença não gozados - no caso, de 07.04.2017 a 24.02.2022.

Direitos humanos podem ser critério em licitações

A Assembleia Legislativa do Rio analisa projeto que proíbe a Administração Pública Direta e Indireta do estado de firmar contratos ou realizar licitações com empresas públicas ou privadas envolvidas em graves violações de direitos humanos. A proposta é do deputado Daniel Monteiro (União Brasil).

PICADINHO

O geneticista Mariano Zalis lança o livro "Epigenética – A nossa herança invisível" em um bate-papo com o educador físico Marcio Atalla. Hoje, às 19h, na Livraria da Travessa de Ipanema.



A Biblioteca Parque Estadual sedia, nos dias 27 e 28, o Fórum Cultura+Diversidade Rio 2025, com painéis, workshops e um feirão de empregos com mais de 500 vagas para pessoas com deficiência.



A 13ª edição do Green Rio / Blue Economy RIO Summit 2025 acontecerá entre os dias 27 e 29 na Marina da Glória. O evento, voltado para soluções sustentáveis e à bioeconomia mundial, é aberto ao público.