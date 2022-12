Réveillon de Copacabana a todo o vapor - divulgação Riotur

Réveillon de Copacabana a todo o vapordivulgação Riotur

Publicado 13/12/2022 20:22 | Atualizado 13/12/2022 20:23

Esse ano não vai ser igual aquele que passou. O refrão da marchinha de carnaval se adapta perfeitamente a outra estrela do calendário turístico carioca: o Réveillon. Considerada a maior e entre as mais famosas festas de passagem de ano do mundo, o evento da Praia de Copacabana está sendo trabalhado como um trampolim para impulsionar o setor turístico do ano que vem.

Antecipamos que a nova organizadora já se comprometeu com a neutralização de carbono através do selo Sustentabilidade Tesouro Verde. E nem mesmo a troca de última hora da empresa que vai organizar o evento altera as expectativas. Levantamento do Rio Convention Bureau estima uma ocupação superior a 95% nos hotéis, podendo chegar a 100%. Isso sem, considerar hospedagens alternativas como apartamentos e vagas por temporadas, casas de amigos, hostels e embarcações. A estimativa é de que a festa nas areias de Copacabana reúna um público de dois milhões de pessoas, voltando ao patamar de antes da pandemia.

Troca de Organizadora: susto

A respiração chegou a ficar presa com o anúncio em cima da hora sobre a desistência da vencedora da licitação, a M. Checon Design, que cancelou o contrato. Nossa coluna teve acesso e antecipa que, a apreensão durou pouco. A segunda colocada, a SR vai honrar o compromisso e já se comprometeu com o prefeito Eduardo Paes que referenda a troca em entrevista coletiva marcada para esta quarta-feira. Trata-se da mesma prestadora que produziu a abertura das Olimpíadas de 2016 no Rio. A empresa já tem experiência, tendo realizado a queima de fogos carioca em outros Réveillons. Seus sócios vão anunciar aumento da quantidade, da definição visual e da potência nesta quarta.

Serão dez balsas flutuando entre os seis postos de modo que a visibilidade seja privilegiada de toda a orla de Copacabana. Dois palcos gigantes já estão sendo montados em frente ao hotel Copacabana Palace e na altura da Avenida Princesa Isabel, na divisa com o bairro do Leme. Totens instagramáveis serão espalhados para que a imagem da cidade viralize ainda mais nas mídias sociais.

Expansão



A comemoração da virada não se restringe à areia da praia. Há opções de eventos exclusivos por toda a cidade para aqueles que preferem fugir da aglomeração. Para esse público, há opção de comemorações privadas em quiosques, clubes, restaurantes e outros estabelecimentos. Bares e restaurantes associados ao Rio CVB esperam números similares aos do ano passado. Já para shopping centers a estimativa é um crescimento de 40%.

Os pontos turísticos devem ter um aumento de 15% de público na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre eles: Pão de Açúcar, Corcovado, Roda Gigante do Boulevard Olímpico, Museu do Amanhã, BioParque (antigo Jardim zoológico) e AquaRio.



E vai rolar a festa

O retorno do evento em seu formato original, após os reflexos da pandemia, cria expectativa de que o espetáculo entre para a história como uma de suas melhores edições. Serão 11h de programação com shows. É estimado a injeção de R 2 bilhões na economia da cidade neste período,

"O Réveillon de Copacabana é um evento super democrático e uma marca registrada da cidade. Será a primeira celebração completa após as restrições sanitárias, com tudo que os visitantes merecem: queima de fogos e apresentações. Temos certeza que a prefeitura vai entregar uma linda e inesquecível festa", disse o presidente-executivo do Rio CVB/ Visit.Rio, Carlos Werneck.



Não perca o transporte

As buscas por passagens estão intensas nos aplicativos. As empresas aéreas já reforçaram as rotas para esse período e não descartam a possibilidade de colocarem saídas extras.

“É impossível não associar férias, verão, praia e Rio de Janeiro! Não à toa, percebemos um aumento na busca por passagens para a capital fluminense desde o terceiro trimestre. Agora em dezembro, próximo ao ano-novo, apesar de muitos viajantes já terem garantido a passagem, as vendas para réveillon no Rio continuam, pois sempre há aqueles que se planejam de última hora”, analisa Patricia Guedes, diretora do site Passagens Imperdíveis.



Transatlânticos com vista privilegiada dos fogos



A tradicional queima de fogos também atrai cruzeiros, que oferecem aos passageiros a oportunidade de assistir ao espetáculo com uma vista privilegiada ainda chegarem de forma alternativa a cidade. No dia da virada, quatro transatlânticos estarão atracados, um a mais do que no último ano, informa a direção do terminal. As embarcações têm origem em Buenos Aires (ARG), Paraty (RJ), Ilha Grande (RJ) e Ilha Bela (SP) e reúnem cerca de 11 mil viajantes.



Para Werneck, a data da festa, que esse ano acontece durante o fim de semana, pode representar um diferencial positivo. "Fica mais atrativo do ponto de vista de investimento para os turistas que conseguem centralizar pacotes de três diárias, em especial para vizinhos de cidades como São Paulo e Belo Horizonte", disse.