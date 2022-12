Corrida de Papai Noel - foto de divulgação

Publicado 19/12/2022 15:11

Assim como a última corrida do ano, a tradicional São Silvestre, em São Paulo, o Natal também ganha uma prova para chamar de sua no Rio de Janeiro que a cada ano ganha mais força. Chega a sétima edição sempre mantendo a proposta solidária de apoios aos projetos sociais do Pro Criança Cardíaca, Instituto Reação, Destemidas e RioSolidario.

A largada é as 7h do dia 24/12 do coração da Floresta da Tijuca: o Alto da Boa Vista. A prova percorre 12 quilômetros e já assistiu a 16 mil crianças e com impacto nas vidas de 150 mil pessoas.

"Tenho imensa gratidão de a instituição criada por mim há 26 anos, e que salva a vida de tantas crianças, ser contemplada para receber as doações do evento beneficente Pará Noel 2022. É muito bonito quando pessoas com histórias e razões diferentes se juntam em prol de um bem maior, o outro. Muito obrigada", expressa a Dra. Rosa Rosa Celia, fundadora e presidente do Pro Criança Cardíaca.



Início

Em 2016, Felipe Pará juntou 40 corredores para uma corrida beneficente. Na ocasião, o grupo mobilizou arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos, com o objetivo de apoiar instituições sociais. Seis anos depois, os 40 viraram quase mil atletas participantes e mais de 28 toneladas de alimentos distribuídos.