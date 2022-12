Praia do Recreio - foto de divulgação Prefeitura do Rio

Praia do Recreiofoto de divulgação Prefeitura do Rio

Publicado 16/12/2022 15:02 | Atualizado 16/12/2022 15:16

Que tal um final de ano mais consciente e responsável? Essa é a proposta da versão EcoNatal 2022 com a proposta de nos dar de presente um verão 2023 mais limpo e sustentável. O mutirão acontece neste sábado no Recreio dos Bandeirantes. Trata-se da 20ª edição que tem como tema: "Dê um presente à natureza: mantenha o meio ambiente limpo".

Reciclagem

O material coletado será destinado para instituições de reciclagem. Para participar, não há necessidade de inscrição. Basta se juntar aos grupos no Ponto de Encontro na Praça Tim Maia por volta de 10 horas. Além a limpeza, o BioTrabalho estará presente com atividades de educação ambiental. O evento acontece ininterruptamente desde 2003 em várias localidades do Brasil. Baseia-se no Tripé da Sustentabilidade a pela Teoria dos "3 Ps" - P lanet - planeta; People - pessoas; Profit - economia .

Clean UP

O EcoNatal alinha-se ao tema da ONU - a Década do Oceano - diante da gravidade das agressões sofridas por este bioma. São produzidas mais de 250 milhões de toneladas de plásticos no mundo com grande parte descartada incorretamente. Acabam desaguando nos oceanos. Além da contaminação, causa mortandade de milhares de animais marinhos por ano.