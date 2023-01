Brasil na Feira de Turismo de Madri - foto de divulgação governo do Rio de Janeiro

Publicado 20/01/2023 16:19

O Brasil está bem representado na segunda maior feira de turismo do mundo, a de Madri que chega a 43ª edição. Profissionais do setor mostram-se interessados, principalmente nas potencialidades ambiental e cultural. Ressaltando que a sustentabilidade é uma das vertentes desse ano. Por outro lado, um dos principais entraves para quem quer conhecer o Brasil é a logística: o preço da passagem e a falta de voos diretos e a má distribuição pela malha aérea nacional.

O evento ganha ainda mais importância por conta da divulgação da pesquisa da Organização Mundial do Turismo – também com sede na capital espanhola. O estudo aponta que dobrou o número de turistas estrangeiros pelo mundo em 2022 e que o setor deve permanecer aquecido este ano. Os dados ainda mostram que as Américas registram aumento de 65%.



A nova ministra do Turismo, Daniela Carneiro destaca que, no terceiro trimestre de 2022, o setor de viagens corporativas faturou R$ 3,3 bilhões no país, 11,6% superior antes da pandemia. No entanto, não é somente negócios que atraem os visitantes. O carnaval ainda é um dos principais apelos do Brasil no exterior.

“Uma pesquisa divulgada recentemente pela Embratur aponta que 80 mil viajantes já compraram passagem para passar o carnaval no Brasil esse ano. Podemos ampliar ainda mais essa participação de europeus na nossa festa, através de um intenso trabalho de divulgação do nosso destino, apresentando como a cidade está preparada para recebê-los“, pontuou a diretora-executiva do Rio CVB/Visit.Rio, Roberta Werner.



EM Madri, estão representantes de 130 países e 600 expositores. Além da Embratur, os estados do Rio de Janeiro e da Bahia montaram espaços próprios e exclusivos, assim como as cidade de Fortaleza (Ceará) e Maricá (Rio de Janeiro).



Rio de Janeiro

Durante o evento o estado fluminense recebeu o prêmio “Excelência 2022” pela campanha de captação turística. A cerimônia contou com as presenças do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida e subsecretário de Grandes Eventos do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Monfort.

“O projeto [condecorado] ‘O Rio Continua Lindo. E Perto’ atuou em diversos destinos e ampliou a ocupação hoteleira no nosso Estado. Temos a missão agora de continuar com esse trabalho de promoção turística do Rio de Janeiro, do turismo doméstico para o mercado internacional, como estamos fazendo aqui na Fitur”, afirmou o secretário.

O estande do Rio apresenta uma experiência imersiva com imagens das 92 cidades, que compõem o estado, além de espaço instagramável. Um bar, que reproduz a cenografia, característica dos quiosques da orla carioca. Na agenda do estande, atrações musicais e degustações com comidas e bebidas típicas.



Visit.Rio

Além do estande oficial do estado, a Cidade Maravilhosa conta com uma ampla agenda de atuação do Convention Bureau, que aproveita a relevância internacional da feira para divulgar sua nova marca, a “Visit.Rio”, no mercado europeu, que é um importante emissor de turistas para capital fluminense.

"A ideia é que, em 2023, comecemos o trabalho de consolidar a marca, mostrando que o Rio se equipara a cidades do mundo com elevado potencial turístico, que já adotam portal com um marketplace, serviços completos e informações úteis aos visitantes. Paralelamente, vamos apresentar o nosso trabalho, a cidade e nossos associados, e colocar o Rio Convention como facilitador para empresas que tenham interesse em investir no Rio de Janeiro, seja para realização de eventos ou turismo de lazer e negócios", destacou Roberta Werner.



Bahia

O charme da terra de Jorge Amado, Glauber Rocha e João Gilberto é reproduzido no estante montado no evento madrilenho. O estado é subdividido em 13 zonas turísticas.

“Estamos confiantes que a nossa estratégia para aumentar o número de visitantes e atrair investimentos turísticos estrangeiros para a Bahia. Estamos com agenda cheia” – revela o o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar



Apesar das inovações estéticas e no designer, quem rouba a cena é a tradicional baiana de acarajé disputada para tirar fotos com os visitantes que também não saem do local se levar as icônicas fitinhas do Senhor do Bonfim.

“A Bahia é um ícone de destino para o mercado. Depois da pandemia, as pessoas estão buscando muito produtos ligados à natureza, história e cultura, atrativos que o estado reúne”, destacou a diretora da operadora de turismo Via Capi, Kellye Neis.



Fortaleza

Além de garantir sua presença na feira internacional, a cidade Fortaleza reforça com roadshows pelas cidades espanholas Salamanca e Sevilha.

“A quantidade de brasileiros que vão para o exterior é bem maior do que a de estrangeiros que vêm ao Brasil e estamos trabalhando para mudar isso”, destaca o secretário municipal do Turismo, Alexandre Pereira.

Segundo dados do site Decolar, Fortaleza foi o terceiro destino nacional mais buscado pelos brasileiros em 2022, atrás apenas de Rio de Janeiro e Recife. Já o site Booking apontou a cidade como o único destino do nordeste no TOP 10 de cidades litorâneas brasileiras para o fim do ano passado. A Agência Brasileira de Viagens (ABAV) destacou Fortaleza como terceiro lugar entre os destinos mais procurados no País durante o terceiro trimestre de 2022, com destaque para as férias de julho, quando foi o campeão em buscas.

Maricá

A cidade fluminense estreou a marca “Maricá, acolhedora por natureza” como identidade internacional na Fitur buscando mais turistas e empreendedores do ramo para oportunidades no município que registrou uma ampliação de 60% em oferta de quartos nos últimos quatro anos como resultado de uma série de incentivos e redução de impostos.

"É um belo conceito para definir o que nossa Maricá é”, explicou Hamilton Lacerda, presidente da Codemar, empresa responsável pela participação no evento.



Esse espaço acolhedor possui 46 quilômetros de praias, seis lagoas, canais, ilhas, rios, cachoeiras cercados por montanhas que garantem o turismo de aventura, com trilhas, escalada e rampa de voo livre. "A restinga, de grande valor ambiental, emoldura o mar propício a esportes como surf e pescaria, e separa as ondas valentes das serenas lagoas, riscadas por remadores" informa o texto oficial de apresentação.



Na cultura, o traço marcante das linhas do renomado arquiteto Oscar Niemeyer assina a casa onde morou o antropólogo e sociólogo Darcy Ribeiro e as montagens dos centros dedicados as cantoras Beth Carvalho e Maysa que moraram no local que ainda possui aldeias indígenas, mantendo vivas suas tradições e arte. Para o responsável pela delegação da Fitur no Brasil, Ignacio Bartolome, Maricá é a maior descoberta desta edição da feira espanhola.

“Depois de conhecer o stand e as maravilhas da cidade, estou desenhando não só conhecer a cidade, mas até a possibilidade de morar em Maricá”, manifestando seu desejo.