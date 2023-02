Governador Cláudio Castro e o presidente da Turisrio - Sérgio Ricardo - foto de divulgação

Governador Cláudio Castro e o presidente da Turisrio - Sérgio Ricardofoto de divulgação

Publicado 03/02/2023 21:01 | Atualizado 03/02/2023 21:31

Portugueses redescobrindo o Brasil. Essa é a intenção do governador do Rio. Assim como a "terrinha" recebe cada vez mais visitantes brasileiros, Cláudio Castro quer transformar essa via em mão dupla e equilibrar a nossa balança turística. Opções para essa sedução, não faltam. Além das belezas naturais, os investimentos em infraestrutura e no socioambiental estão entre os bens mais valorizados pelo turista europeu.

“O turismo é um importante setor para o Rio de Janeiro. É fundamental para movimentar a economia, gerando emprego e renda e atraindo novos negócios. A participação do turismo no PIB do estado chega a 5,49%, e a nossa meta para os próximos 10 anos é atingir até 12%. Empregamos mais de 220 mil pessoas na área, e estamos trabalhando para chegar a 800 mil empregos diretos. Por isso, nos preparamos com novas ações para receber os mais de 14 milhões de turistas estrangeiros e brasileiros que têm como destino o Estado do Rio -argumenta Castro.

As recentes ações do governador no exterior em busca de maior visibilidade e investimento vem repercutindo de forma positiva.

"É com muita satisfação que ouço isso do nosso governador Cláudio Castro. Demonstra que ele enxerga o turismo como uma mola propulsora para economia da nossa cidade. O Rio CVB / VisitRio está à disposição e vai colaborar no que for preciso para contribuir com a captação de turistas nacionais e internacionais para o Rio de Janeiro. A receita que entra na cidade pelos turistas estrangeiros é muito importante, trata-se de um dinheiro que vem de fora do país colaborando de forma positiva com nossa balança comercial", disse o presidente-executivo do Rio Convention & Visitors Bureau (Rio CVB / VisitRio), Carlos Werneck.

Mas os planos de Castro para atração de novos investidores não estão restritos ao trade turístico. Os encontros e aproximações acontecem em vários segmentos econômicos.

Economia Verde

Claudio Castro repete o protocolo realizado no mês passado em Nova York. Além de visitantes, busca também atrair investidores para aportes em projetos já existentes e outros em processo de elaboração. Uma das fortes potencialidades inegáveis do estado é a economia sustentável. Dentro desse segmento, a instalação da Bolsa Verde, que visa trazer para o Rio o protagonismo nas negociações de compensação internacional de carbono.

Um dos principais gargalos que afeta grande parte dos investimentos é a questão logística. Esse problema torna inviável a atração de novas iniciativas. E o Rio sofre com o esvaziamento do Aeroporto Internacional do Galeão e o cancelamento de voos diretos, parte deles transferidos para São Paulo e outros, suspensos com a pandemia de Covid-19 e que não retornaram.



Mais voos para o Rio

A comitiva fluminense esteve reunida com a principal empresa aérea TAP, que figura entre as maiores da Europa. Castro antecipa que está em andamento a execução de uma parceria com a companhia portuguesa para reforçar as ofertas de voos entre Rio e Lisboa.

“Estamos trabalhando, com o governo federal, para retomar o protagonismo econômico e turístico do Aeroporto Internacional do Galeão. Além disso, o Governo do Estado está atuando forte na ponta, com as companhias aéreas e operadores de turismo, para aumentar a oferta de voos internacionais para o Rio - explicou Castro.

O funil provocado pelas inconsistências na malha aérea carioca é apontado como um dos principais entraves pelo setor.

“Sem avião, não tem turista, principalmente europeu. E até propor stop over para a TAP, com o turista que passar por aqui fique um dia a mais e não paga uma nova passagem quando sair daqui para um novo destino. O governador deve propor isso à TAP que é a principal empresa aérea entre a Europa e o Brasil com maior número de voos” – propõe Alfredo Lopes – presidente do Sindicado dos Hotéis.



Turismo de Negócios

Antes da pandemia, o Rio já vinha perdendo espaço para outros estados em relação aos grandes eventos corporativos. Para decolar o chamado Turismo de Negócios é preciso contar com uma boa malha aeroviária, já que a infraestrutura e capacidade hoteleira, o Rio já possui.

Segundo o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, o Rio de Janeiro vem se consolidando como destino também de encontros voltados para os negócios.



“O Rio tem vocação natural para o turismo de lazer, o mais tradicional. Mas o nosso estado vem se fortalecendo também no turismo de negócios, que são feiras e congressos. No Encontro de Turismo, aqui em Lisboa, mostramos para o trade a nossa capacidade de receber grandes eventos. Esse ano, por exemplo, sediaremos a 50ª edição da Abav Expo, a maior feira de turismo na América Latina, em setembro, e o Web Summit Rio, maior encontro de tecnologia e inovação do mundo, em maio - afirmou o secretário.

O estado anunciou também para a Europa, o seu calendário dos grandes eventos, como: Stock Car, a Copa Davis, o Rio Open de tênis e o Rock in Rio.



Turismo do interior e litorâneo



“É importantíssimo para o estado do Rio de Janeiro essa apresentação que o governador fez. O que ele ressaltou é exatamente o que o Rio precisa para alavancar o Turismo. Principalmente em relação à infraestrutura de transportes e da sinalização no interior. Isso para que o turista brasileiro ou do exterior circule facilmente em um estado que é riquíssimo em belezas e experiências. É importante que o governo tenha um olhar para que todas essas ações sejam sustentáveis, para garantir que os pilares da cadeira produtiva do turismo, e as vocações econômicas e que sejam pensadas em garantir um futuro melhor economicamente, socialmente e ambientalmente" - comenta Guilherme Abreu, presidente da Federação de Conventions Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro.



Ainda ao trade europeu, Claudio Castro apresentou dois programas estaduais de fortalecimento e apoio ao segmento: o “Apaixone-se pelo Rio” e o “TurismoRJ +10”. O conjunto de ações para os próximos 10 anos prevê um programa de qualificação profissional em parceria com universidades, Sistema S e outras instituições. A iniciativa inclui ainda investimentos em infraestrutura, como sinalização e segurança turística, e apoio à construção, reforma e ampliação de aeroportos, rodoviárias, portos e marinas.

Também participaram do Encontro de Promoção do Turismo do Rio de Janeiro o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione e o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida.



Contatos da Coluna:

e-mail:

Twitter:

Instagram:

Linkedin: Aproveitando o evento em Lisboa, foram apresentados os atrativos e o calendário dos 92 municípios fluminenses. Buscando atrair todos os tipos de público, o estado foi apresentado subdividido em 12 regiões de potenciais turísticos. A proposta apresentada na Europa teve repercussão imediata no trade turístico do interior e litoral do estado.“É importantíssimo para o estado do Rio de Janeiro essa apresentação que o governador fez. O que ele ressaltou é exatamente o que o Rio precisa para alavancar o Turismo. Principalmente em relação à infraestrutura de transportes e da sinalização no interior. Isso para que o turista brasileiro ou do exterior circule facilmente em um estado que é riquíssimo em belezas e experiências. É importante que o governo tenha um olhar para que todas essas ações sejam sustentáveis, para garantir que os pilares da cadeira produtiva do turismo, e as vocações econômicas e que sejam pensadas em garantir um futuro melhor economicamente, socialmente e ambientalmente" - comenta Guilherme Abreu, presidente da Federação de Conventions Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro.Ainda ao trade europeu, Claudio Castro apresentou dois programas estaduais de fortalecimento e apoio ao segmento: o “Apaixone-se pelo Rio” e o “TurismoRJ +10”. O conjunto de ações para os próximos 10 anos prevê um programa de qualificação profissional em parceria com universidades, Sistema S e outras instituições. A iniciativa inclui ainda investimentos em infraestrutura, como sinalização e segurança turística, e apoio à construção, reforma e ampliação de aeroportos, rodoviárias, portos e marinas.Também participaram do Encontro de Promoção do Turismo do Rio de Janeiro o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione e o presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo de Almeida.e-mail: pautasresponsaveis@gmail.com Twitter: https://twitter.com/ColunaLuiz Instagram: https://www.instagram.com/luiz_andre_ferreira/ Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luiz-andr%C3%A9-ferreira-1-perfil-lotado-08375623/