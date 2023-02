Embaixadores da Alegria levando acessibilidade para o Sambódromo - divulgação

Publicado 23/02/2023 19:42

A inclusão está na Marques de Sapucaí, embora nem todos vejam pois essa parte do desfile não é televisionada nem recebe o mesmo destaque que as demais. A Embaixadores da Alegria, primeira escola de samba formada basicamente por pessoas com deficiência, completa 15 anos e vai comemorar abrindo o Sábado das Campeãs. Foi fundada em 2006 pelos sócios Paul Davies e Caio Leitão. Já se foram 14 desfiles consecutivos com sambas exclusivos. A Embaixadores da Alegria chega embalada pelo samba-enredo criado por Moacyr Luz cantado por Ito Melodia, o intérprete vencedor de seis troféus Estandarte de Ouro.



A escola leva este ano para a avenida um enredo falando sobre o número "sete", seus importantes significados na numerologia e no dia a dia das pessoas. A semana tem sete dias, são sete as notas musicais, e “alegria” tem sete letras. É assim que a debutante do carnaval carioca vai entrar no Desfile das Campeãs para lançar ainda mais luz sobre a importância da cultura acessível. Para o Paul Davies, cofundador e responsável pela direção de carnaval, o ano de 2023 é de grande importância para toda a nação da alegria. "É a retomada mais forte depois da pandemia”.

Dinâmica do Desfile

Ações dentro do desfile foram criadas exclusivamente para atender às necessidades específicas das deficiências. Há um time de harmonia especial composta de fisioterapeutas, professores de educação física, psicólogos, que cuida da acessibilidade e inclusão emocional. E também um grupo de harmonia de carnaval, formado por profissionais experientes do mundo do samba, cuidando da evolução e da qualidade do espetáculo. Para as pessoas com deficiência auditiva, há ainda um intérprete de Libras que traduz o samba ao vivo na Sapucaí.

O desfile da Embaixadores da Alegria foi contemplado no edital “Não Deixa o Samba Morrer RJ 2”, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Histórico

Já desfilaram pela escola mais de 16 mil pessoas com e sem deficiência. A Embaixadores da Alegria é uma associação sem fins lucrativos com a proposta de utilizar a cultura, o samba, a arte e educação como instrumentos de inclusão social. Além do desfile, durante a sua trajetória, já beneficiou mais de 17 mil pessoas com suas oficinas de carnaval, palestras, teatro e shows.

Sambódromo



A Embaixadores da Alegria não apenas garantiu um maior espaço para o desfile de pessoas com deficiência, mas também a ida deles ao Sambódromo. Sua experiência ajudou no desenvolvimento de logísticas, planejamentos de embarque e desembarque na Passarela do Samba para os foliões juntamente com os órgãos públicos municipais e a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial.



Paralimpiadas

Em 2016, a Embaixadores da Alegria viveu um dos seus grandes momentos na cultura do Brasil. Ela se apresentou dentro do Parque Olímpico durante os Jogos Paralímpicos Rio 2016 e no palco principal do Boulevard Olímpico. Realizou a primeira exposição de cadeira de rodas do planeta, a Wheelchair Fest, que foi vista por cerca de um milhão de pessoas durante os jogos. O objetivo foi lançar um novo olhar além do objeto cadeira de rodas.

Artistas plásticos receberam as cadeiras para serem customizadas. Com diferentes linguagens, a exposição ganhou uma mídia espontânea global. O time responsável pela comunicação, conteúdos e marketing cultural ainda encontrou mais uma ferramenta para falar de inclusão. O “Musical da Alegria”, que foi apresentado na Casa de Espetáculos Imperator, com direção Alfredo Del Penho e Luís Igreja. A Embaixadores da Alegria é mais do que uma escola de samba, é uma escola de vida.