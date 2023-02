Escola de Jacarepaguá enriquece desfile com reciclagem - reprodução/divulgação U.de Jacarepaguá

Publicado 12/02/2023 11:33 | Atualizado 12/02/2023 13:56

Preço mais em conta aliado a conscientização são os motivos que fazem com que o Carnaval da União de Jacarepaguá seja mais sustentável. Entre as principais medidas estão: reciclagem e material menos impactante. Com o enredo “Manoel Congo e Mariana Criola, heróis da liberdade no vale do café” os carnavalescos Lucas Lopes e Rodrigo Meiners trazem esta escola da Zona Oeste de volta para a Marques de Sapucaí investindo em materiais alternativos e ecológicos.

"Fizemos algumas adaptações e transformações no nosso material de trabalho, como por exemplo, as penas de faisões, plumas e rabo de galo, substituímos pelas artificiais, que além de terem o valor menor, dão o mesmo efeito e são ecologicamente corretas" explicou Lucas Lopes.



Os carnavalescos precisaram fazer algumas adaptações dos produtos para alternativas ecologicamente corretas. Essas substituições ainda ajudaram na redução dos custos.

"Outro ponto interessante, são as esculturas. Para elas, reutilizamos pedaços de algumas de carnavais passados para montar as alegorias desse carnaval, reduzindo o uso de isopor que tanto agride o meio ambiente.” - ressalta Rodrigo Meiners

Além dos materiais citados pelos carnavalescos, a escola fez o reaproveitamento de madeiras para a produção de alguns detalhes desse carnaval, o que contribui diretamente para a economia sustentável. A União de Jacarepaguá é a primeira escola a desfilar no sábado de carnaval, pela Série Ouro da Liga RJ.