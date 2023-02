Carteira de Trabalho do desfile da Unidos do Tuiuti - arquivo da coluna/ reprodução desfile

"Esse ano não vai ser igual aquele que passou"

A tradicional marchinha de carnaval se aplica perfeitamente ao mercado de trabalho deste ano. Ao contrário de folias anteriores, o feriadão de Momo de 2023 está com um perfil profissional diferenciado. Ao invés de movimentar o mercado com vagas temporárias, chama a atenção a sazonalidade deste ano. Está demandando mais por contratos fixos que registraram uma alta de 46% em relação ao ano passado, enquanto que as temporárias, que costumam dar um salto em fevereiro, curiosamente registrma uma queda de 18% em comparação com o mesmo período.



Na verdade, essa curva invertida entre ao modelos de contratação deve-se a coincidência do mês do Carnaval com o período de franca recuperação do setor que estava trabalhando com equipe mínima por conta das dispensas devido aos efeitos da pandemia.

“E aí quando agente começou a voltar o movimento, trabalhávamos com extras. Então tínhamos um grande número de e ano passado para cá, começou a se normalizar” – explica Alfredo Lopes, presidente de sindicato dos hotéis.



O levantamento realizado pelo portal de recolocação Empregos.com detecta esse fenômeno de mudança de comportamento registrado nesta temporada carnavalesca.

“Este é um bom sinal. Significa que as empresas seguem com seus processos de contratação ativos, seja para substituir profissionais que se desligaram ao longo de 2022 ou para reforçar seus times para os novos projetos de 2023, afirma Tábata Silva, gerente do portal.

Hotelaria, Serviços e Comércio: trio que mais contrata

O setor de hotelaria está entre os que mais oferece oportunidades, tanto as tradicionais temporárias como as por tempo indeterminado.

“O que aconteceu é o seguinte... No período de pandemia, apesar de usarmos banco de horas extras e adiantar férias, chegou o momento que tivemos que cortar pessoas. Aí começou a normalizar, e tiveram que partir para a contratação fixa” – explica o presidente do Sindicato dos Hotéis.



Os serviços e o comércio também estão aquecendo as contratações para esse período. Os três segmentos estão com 26.286 vagas fixas detectadas pelo portal de recolocação. O número é o maior dos últimos cinco anos. Em 2022, para efeito comparativo, foram oferecidas 17.962 oportunidades para a modalidade fixa nestes mesmos setores.



Já com relação às oportunidades temporárias, são 235 vagas nesses mesmos três segmentos. Em 2022, já em um movimento de queda, foram abertas 287 vagas com este perfil, número bastante inferior às 2.228 temporárias oferecidas no pré-carnaval de 2021.

Pré-carnaval já aquecido

O maior volume de trabalho no pré-carnaval deste ano, detectadas pela plataforma de recolocação, estão:

Serviços - com 12.629 fixas e 84 temporárias

- com 12.629 fixas e 84 temporárias Comércio - 11.870 fixas e 133 temporárias.

- 11.870 fixas e 133 temporárias. Hotelaria - 1.788 fixas e apenas 18 temporárias.

Dicas para conquistar essas vagas

Os interessados não devem esquecer das regras básicas que são válidas independente da forma de trabalho concorrida e do período do ano.

“É importante manter o currículo atualizado, ressaltar experiências anteriores que o candidato teve nestas áreas e ser bastante comunicativo, uma vez que estes setores demandam um contato direto com o público”, explica a especialista Tábata Silva.



Quem disse que o carnaval não é uma boa época para procurar emprego?