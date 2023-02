Lavagem da Sapucaí - foto de divulgação Liesa

Lavagem da Sapucaífoto de divulgação Liesa

Publicado 11/02/2023 13:51 | Atualizado 11/02/2023 15:19

Embora tenha sido um dos carnavais mais emblemáticos "Ratos e Urubus, soltem a minha fantasia" do mestre Joãozinho Trinta, o luxo e o lixo quase sempre não dão samba. Pelo menos, este ano, essa combinação não vai atravessar a Marquês de Sapucaí.



Os organizadores do evento carnavalesco carioca querem entrar para o livro dos recordes como o maior desfile Lixo Zero do mundo! Neste sábado (11/02) foi feita a lavagem espiritual da Avenida Marquês de Sapucaí. No entanto, a limpeza da sujeira deixada pelo público é outro departamento. E sobre esse assunto, será lançado o programa Lixo Zero Carnaval nesta segunda-feira.



Parceria pela limpeza

O Sistema Fecomércio e a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) fazem um acordo inédito que prevê a reciclagem de quase a totalidade dos resíduos sólidos produzidos no Sambódromo durante os desfiles das maiores escolas de samba do Rio Carnaval. A ação tem o apoio da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), por meio do programa Cada Lata Conta.



O objetivo, além de evitar o descarte incorreto de toneladas de resíduos do desfile, é servir de exemplo para o mundo ao fazer do espetáculo da Sapucaí um dos maiores eventos lixo zero do planeta, reconhecido pelo Livro dos Recordes (Guinness Book).

Sapucaí produz maus lixo que o Carnaval de Rua

Embora sem dados atualizados comparativos nos últimos anos, a quantidade de detritos recolhidos no Sambódromo carioca pela companhia de limpeza municipal costuma ser maior na Marques de Sapucaí do que a retirada das ruas após passagens de blocos populares. No carnaval de 2020, o último antes da pandemia, foram retiradas 200 toneladas nas quatro noites de desfiles das escolas de samba da Sapucaí. Nas ruas, por onde passaram os blocos de carnaval, a Comlurb recolheu cerca de 74 toneladas de detritos.

Lixo no carnaval de Rua

A cervejaria Brahma anuncia patrocínio no Carnaval do Rio, SP e Salvador e Florianópolis. Entre as contrapartidas, precisa dar um destino adequado ao lixo deixado pelos foliões. A patrocinadora se aproximou de cooperativas de catadores para implantação de um programa de logística reversa para o Carnaval.

Em parceria com a Prefeitura do Rio, o Ambev contribuirá com a infraestrutura para os desfiles de rua. A cervejaria patrocina mais de 200 blocos que evoluem pelas vias de vários pontos da cidade.