Publicado 24/02/2023 15:03 | Atualizado 24/02/2023 15:04

Expedicionários da Saúde ganha prêmio de Sustentabilidade nos Emirados Árabes. A ONG brasileira de médicos voluntários foi a vencedora na categoria Saúde. A entidade, com sede em Campinas, vai aplicar o valor da premiação na elaboração de um projeto piloto para a implantação de sistema de telemedicina em comunidades indígenas.

"Fomos premiados por conseguir levar atendimento médico e cirúrgico para uma população geograficamente isolada e que dificilmente teria acesso a esses procedimentos senão fosse pelo nosso trabalho", contou Martin Affonso Ferreira, associado benemérito da ONG.



Escolas Brasileira

Em edições anteriores, o Brasil marcou presença através da educação. Em 2013, José Goldemberg, professor emérito e ex-diretor do Instituto de Física da USP (Universidade de São Paulo), foi o vencedor do Prêmio Zayed de Sustentabilidade na categoria Life Achievement - “realização de vida” em tradução livre - concedido a profissionais de destaque na área de energia renovável. O físico, que já foi Ministro da Educação, Secretário do Meio Ambiente da Presidência da República e Reitor da USP, recebeu US$ 100 mil Dólares.

Três colégios brasileiros também já foram finalistas na categoria de Escolas Secundárias. Em 2016, a Escola Estadual Prof. Dimas Mozart e Silva, de Taquarituba (SP) ficou entre as finalistas pela filosofia pedagógica de ensinar disciplinas conscientes que abordem o papel do aluno na sociedade, inspirada nos princípios da solidariedade, respeito à diversidade, ecologia, patrimônio público e consumo consciente.

Em 2019, o Centro Educacional Agrourbano Ipê (DF) apresentou seu projeto de ser uma instituição totalmente autossustentável, com sistema solar fotovoltaico autônomo, estação completa de tratamento de esgoto e sistema de reuso de água. No ano seguinte, a Escola Sesi Djalma Pessoa (BA), que usa as ciências, humanidades, línguas e matemática para desenvolver um programa de iniciação científica em tecnologias verdes, como captação e aproveitamento de água da chuva, geração de biogás por meio do reaproveitamento de resíduos orgânicos e uso de energia solar, também teve seu projeto qualificado.



Para este ano, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade quer alcançar mais estados brasileiros e mostrar mais iniciativas importantes pelo país.

Abertas inscrições para 2024

O Prêmio de Sustentabilidade já está com as inscrições abertas para o ciclo de 2024. As inscrições serão aceitas até dia 2 de maio de 2023 e através do O Prêmio de Sustentabilidade já está com as inscrições abertas para o ciclo de 2024. As inscrições serão aceitas até dia 2 de maio de 2023 e através do www.zayedsustainabilityprize.com em inglês. Se o candidato precisar de ajuda para preencher a ficha, pode entrar em contato com a organização do prêmio pelo e-mail zayedspbrasil@sherlockcomms.com

Quem pode participar?

Pequenas e médias empresas (PMEs), organizações sem fins lucrativos (ONGs) e escolas secundárias (Ensino Médio) com soluções de sustentabilidade podem se inscrever em uma das cinco categoria: Saúde, Alimentos, Energia, Água e Escolas Secundárias Globais. O fundo de US $3 milhões do Prêmio recompensa os vencedores com US $600.000 em cada categoria. Na categoria Escolas Secundárias, cada colégio pode receber até US$100 mil para iniciar ou expandir ainda mais seu projeto. Todos os vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade 2024 serão anunciados em uma cerimônia de premiação durante a COP 28 Climate Summit, que nesta edição será sediada nos Emirados Árabes.