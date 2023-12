Aviões da FAB em ação humanitária para Gaza - foto de divulgação

Publicado 23/12/2023 18:21

Em meio à insegurança, destruições, mortes e fome, os mais de 600 confinados na Faixa de Gaza enfrentam um desafio adicional: a carência de água potável. Desde a invasão por Israel, a média de água recebida por habitante na região é de 1,5 litro por dia, enquanto o mínimo recomendado para a sobrevivência é o dobro. De acordo com o Unicef, em situações de emergência, além de beber, as pessoas necessitam de pelo menos 15 litros de água tomar banho, limpeza básica e cozinhar.



As crianças, mais suscetíveis à desidratação e doenças como a diarreia, enfrentam um aumento expressivo de 20 vezes no número de doentes nos últimos cinco anos. Na situação emergencial da invasão, esse número continua a crescer, juntamente com o surgimento de doenças respiratórias e de pele.



Segundo informações do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, apenas três tubulações de água israelenses abasteciam o norte, o centro e o sul da Faixa de Gaza. A única fonte natural, o aquífero costeiro, fornece apenas 4% de água potável. A população também depende de plantas dessalinizadoras, poços e reservas, sem garantias de segurança hídrica.

Exemplo Brasileiro

Além de ter se destacado no processo de repatriação e resgate, os mesmos aviões brasileiros que trazem as pessoas, levam para a população local apoio para essa necessidade urgente. Acabam de ser enviados mais 150 purificadores de água. A doação será entregue ao Crescente Vermelho Egípcio, uma das poucas autorizadas a entregar dos insumos na Faixa de Gaza. Essa distribuição enfrenta desafios devido às estradas parcialmente destruídas ou bloqueadas por escombros no lado palestino além das barreiras montadas por Israel.



Esta é a quarta doação humanitária do Brasil desse equipamento desde o início do conflito, contribuindo para os esforços internacionais de auxílio aos afetados na região. Cada um têm capacidade aproximada de produção de mais de cinco mil litros por dia.



"Recebemos a solicitação do Itamaraty pedindo que considerássemos o envio de purificadores de água... E mais uma vez participamos de uma doação humanitária", explica Fernando Silva, CEO da PWTech, uma das fábricas doadoras dos equipamentos enviados para Gaza.



As cargas foram transportadas pela aeronave KC-30 (Airbus A330 200) da Força Aérea Brasileira – FAB. Organizações de apoio consideram o cenário em Gaza como "catastrófico", com hospitais sobrecarregados e sem energia devido à escassez de recursos básicos cortados por Israel.