O Conhecido Roteiro do Charme ganha nesta semana mais 11 novos hotéis integrantes incluídos no Guia 2025. Conhecido por promover práticas de turismo responsável, entre os principais critérios para inclusão de um novo membro é o comprometimento com práticas e gestões sustentáveis.

Em comum, esses empreendimentos se comprometem com a proteção da biodiversidade e à responsabilidade social. Com a ampliação, a rede agora conta com 69 hotéis, localizados em 17 estados, 62 destinos, consolidando-se como referência no turismo sustentável no Brasil.



“Como referência no segmento de hospitalidade personalizada, inspirando hotéis, prestadores de serviços e viajantes a adotarem viagens sustentáveis em hotéis e destinos exclusivos. Damos boas-vindas aos nossos novos associados!”, comemora Roberto Fuzetti - presidente do Roteiro do Charme.

Cinco entrantes estão localizados na Região Sudeste, sendo no Rio de Janeiro: Fazenda União, em Rio das Flores (RJ) e Rituaali Clínica Spa, em Penedo.

Entre as medidas de destaque:

Na Pousada das Lavandas, em Campos do Jordão (SP) foi implantado o conceito de "café da manhã sustentável" sem bufê com os hóspedes escolhendo na véspera o que pretende consumir evitando o desperdício.

Já o Varandas Beach Hotel, Cascavel (CE) utiliza energia renovável captada por

painéis fotovoltaicos e reutilização da água da piscina, que é tratada com sal em vez de cloro. Além disso, o hotel realiza um trabalho importante de preservação, cuidando da limpeza de cerca de 3 km da praia de Águas Belas.

Há mais de 30 anos, a Associação de Hotéis Roteiros de Charme foi pioneira por seu protagonismo na

promoção do turismo sustentável no Brasil. Ao aderirem à associação, os hotéis passam a adotar o

seu Código de Ética e Conduta Ambiental, desenvolvido em parceria com o Programa das Nações

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).