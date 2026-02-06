Navio Almirante MaximianoFoto/divulgação Marinha do Brasil
Trata-se de um dos ambientes mais desafiadores do planeta, cuja navegação exige embarcações ainda mais adaptadas, além de planejamento rigoroso, intensa coordenação, monitoramento contínuo e extremamente preciso.
É considerado o ponto mais perigoso para a navegação. As condições meteorológicas são mais severas, com temperaturas congelantes, instabilidade constante e visibilidade reduzida. Esse conjunto de fatores justifica a baixa quantidade de expedições capacitadas para alcançar essa região extrema.
O potente e bem equipado Navio Polar Almirante Maximiano leva a bordo duas aeronaves do modelo UH-17. Elas só conseguem realizar decolagens durante raras e curtas janelas de tempo favoráveis. A intensa instabilidade nessa área exige análises meteorológicas permanentes e aprofundadas, além de elevada precisão operacional.
Foram incluídas nessa rota extrema, passagens por áreas pouco navegadas e de grande relevância histórica para o Brasil. A embarcação cruzou as ilhas batizadas em homenagem ao cientista e astrônomo belga-brasileiro Luís Cruls, com reconhecimento internacional por suas pesquisas e descobertas nas áreas de astronomia, geodésia e cartografia.
Já o Pico Almirante Alexandrino de Alencar homenageia o oficial que marcou o processo de modernização da Marinha Brasileira no início do século XX. Também teve forte simbolismo a passagem da comitiva nas proximidades do Monte Rio Branco, em tributo ao Barão, patrono da diplomacia brasileira e figura central na consolidação das fronteiras nacionais e na incorporação do Acre ao território brasileiro.
O Brasil mantém, desde 1984, uma base própria erguida na Ilha Rei George, na Baía do Almirantado. Após um incêndio, a estrutura foi reconstruída em 2020, elevando a Base Comandante Ferraz à condição de uma das maiores, mais atuantes e com equipamentos de pontam figurando como uma das mais atuantes entre os países signatários do Tratado da Antártica.
