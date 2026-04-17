Ponto de Observação da Constelação na Região Serrana do RioFoto: Divulgação
Madalena era citada em quase todas as entrevistas e em seus frequentes cacos inseridos em improviso durante suas peças. Sempre mencionando o puritanismo da pequena comunidade que a “expulsou”, ainda menina, para o estrelato. Apesar de a atriz ser, notoriamente, seu brilho maior, não quer dizer que o município não tenha uma constelação para mostrar ao mundo.
Acontece por lá o Festival das Estrelas. Graças à sua privilegiada posição geográfica, tem se transformado em um local de observação e contemplação. Enquanto, em geral, aparecem cerca de três mil astros, o céu de Madalena exibe até 30 mil!
Além da imersão contemplativa desse palco a céu aberto, o evento agrega arte, ancestralidade, ciência e natureza. Mais do que um festival, consolida-se como uma celebração da diversidade cultural e das diferentes formas de interpretar o universo.
Mesmo fora do período deste evento, a Cidade das Estrelas mantém seu brilho. Um de seus holofotes está voltado para a vocação gastronômica, com destaque para o jantar polonês a céu aberto, único na América Latina a receber o prêmio Dark Light.
Na zona rural, a típica comida da roça é quem ganha protagonismo. Pratos preparados com ingredientes frescos e locais revelam sabores autênticos e proporcionam uma experiência acolhedora, conectada às tradições do interior.
Mestre em Projetos Socioambientais, em Bens Culturais e Designer Educacional
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