Na semana da Mulher, ouvidoria do Creci-RJ dá enfoque no público feminino vítima de violência - Freepik

Na semana da Mulher, ouvidoria do Creci-RJ dá enfoque no público feminino vítima de violênciaFreepik

Publicado 04/03/2024 18:02

Na semana do Dia Internacional da Mulher, a coluna traz uma iniciativa do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis). Por meio da Diretoria da Mulher, o conselho levará amanhã, dia 5, para o Centro do Rio, o Projeto Ouvidoria Itinerante, que será promovido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ). A ação acontecerá das 7h30 às 13h30, próximo às saídas B e C da Central do Brasil.



Esta edição do encontro foi pensada com enfoque no público feminino vítima de violência, fornecendo amparo, informação e acolhimento de representantes de diversos órgãos com departamentos voltados especialmente à mulher. “Além de divulgarmos a nossa diretoria voltada às mulheres e os esforços do conselho quanto ao amparo e relacionamento com esse público, será um momento onde poderemos ampliar o conhecimento da sociedade sobre o papel fundamental que as ouvidorias têm nas organizações, promovendo o acesso à informação e contribuindo com ações de responsabilidade social”, comenta Marcia Nascimento, ouvidora do Creci-RJ.

Tendências do mercado imobiliário nacional

A BIB-RIO, bolsa de imóveis que reúne imobiliárias e corretores autônomos, vai promover no dia 12 de março, terça-feira, o seu 5º congresso, na Barra da Tijuca. No evento, que será das 9h às 18h, no Hotel Radisson, especialistas vão apresentar as tendências de inovação e tecnologia para o mercado imobiliário nacional. As inscrições gratuitas para participar de forma online, pois as presenciais já se esgotaram, podem ser feitas em https://encurtador.com.br/ahJPZ.