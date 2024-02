Empresas e profissionais de todo o país têm até o dia 28 de março para inscreverem seus projetos no Prêmio Master Imobiliário - .

Empresas e profissionais de todo o país têm até o dia 28 de março para inscreverem seus projetos no Prêmio Master Imobiliário.

Publicado 22/02/2024 13:20 | Atualizado 22/02/2024 14:11

As inscrições para a 30ª edição do Prêmio Master Imobiliário já estão abertas. A premiação é uma iniciativa conjunta dos parceiros Fiabci-Brasil (Capítulo Brasileiro da Federação Internacional das Profissões Imobiliárias) e Secovi-SP (Sindicato da Habitação), com o apoio institucional da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O prêmio, que completa 30 anos de existência, tem como objetivo reconhecer e estimular a excelência profissional no cenário imobiliário brasileiro.



Empresas e profissionais de todo o país têm até o dia 28 de março para inscreverem seus projetos em duas categorias: Empreendimento e Profissional. A primeira abrange trabalhos nos segmentos residenciais, comerciais, industriais, de lazer e outros, totalmente concluídos e entregues por empresas brasileiras no Brasil ou no exterior.



Já a segunda categoria destaca trabalhos ou projetos vinculados à indústria imobiliária nas áreas de marketing, administração, comercialização, inovações tecnológicas, urbanismo, soluções arquitetônicas e meio ambiente, entre outras iniciativas relacionadas ao segmento.

Evento será em São Paulo

As regras e o formulário de inscrição estão disponíveis em premiomasterimobiliario.com.br. A cerimônia de premiação está agendada para a noite de 26 de agosto de 2024, em São Paulo (SP). Os contemplados na categoria Empreendimento terão ainda a oportunidade de concorrer ao Prix d’Excellence, premiação internacional do setor que é entregue anualmente durante o Congresso Mundial da Fiabci.