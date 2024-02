Consórcio de imóveis registrou a comercialização de quase 780 mil cotas em 2023 - Freepik

Consórcio de imóveis registrou a comercialização de quase 780 mil cotas em 2023Freepik

Publicado 09/02/2024 12:38

Na coluna de hoje, confira as expectativas de Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios):

“O consórcio de imóveis conta, atualmente, com 1,7 milhão de participantes ativos. Ao anotar a comercialização de quase 780 mil cotas no ano passado e registrar crescimento acima de 20%, esse segmento apresenta características exclusivas como prazos longos de pagamento, baixo custo, flexibilidade na utilização do crédito e poder de compra à vista. Torna-se ainda excelente opção para formação ou ampliação de patrimônio, além de possibilitar a geração de renda futura por meio do recebimento de aluguéis. Vale ainda destacar a importância da utilização do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Em 2023, os consorciados utilizaram R$ 205 milhões do fundo, dentro das regras estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS. Acreditamos que, em 2024, ao manter o mesmo ritmo de crescimento, o consórcio continuará sendo a melhor opção para quem planeja a aquisição do imóvel”.