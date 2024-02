A expectativa para o mercado de multipropriedade no país, em 2024, é de novos destinos e públicos - Freepik

Publicado 07/02/2024 17:01 | Atualizado 07/02/2024 17:05

Hoje a opinião é de Caio Calfat, presidente do conselho da Adit Brasil (Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico). Calfat analisa o mercado de multipropriedade no país, modelo de negócio que funciona como um compartilhamento de imóveis, ou seja, a mesma unidade tem diferentes donos e cada um deles utiliza de acordo com a proporção de usufruto estabelecida em contrato. Além disso, também é possível alugar o imóvel e ter uma renda extra, caso não use no período. Confira:

“O mercado de multipropriedade no Brasil está crescendo e a expectativa é de avanço bastante acentuado para este ano, uma vez que já superamos crises anteriores, entre elas a da pandemia que foi totalmente superada. Para 2024, a previsão é que novos destinos sejam descobertos, entrando no mapa do turismo brasileiro, e também novos tipos de produtos para contemplar outros tipos de públicos além do casal jovem com filhos pequenos, que é o grande comprador da multipropriedade no Brasil. Já estamos vendo empreendimentos de alto padrão e outros onde os compradores são idosos, casais mais maduros e até solteiros. É o início da consolidação desse modelo de negócio no cenário turístico e imobiliário brasileiro”.