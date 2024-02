Especialista acredita que o mercado imobiliário em 2024 terá avanço expressivo - Freepik

Especialista acredita que o mercado imobiliário em 2024 terá avanço expressivoFreepik

Publicado 01/02/2024 16:03 | Atualizado 01/02/2024 16:04

Continuando com a semana temática com as expectativas para o mercado imobiliário em 2024, hoje a coluna traz a opinião de Victorio Abreu, diretor da SAAU, empresa idealizadora do Quinta das Amoras, empreendimento no Vale Alpino, em Teresópolis, que tem o ator e empresário Bruno Gagliasso como um dos sócios. Confira:

“A minha expectativa para 2024 é muito positiva. Acredito no crescimento do setor devido à redução da taxa de juros (Selic) já apontada pelo Banco Central. Como consequência disso, haverá um aumento da demanda, pois os juros do financiamento também tendem a reduzir. Outro item importante é a estabilização dos valores dos materiais, já que nos anos anteriores tivemos uma volatilidade muito grande, o que trazia uma insegurança no custo final da obra. Creio que este ano o mercado imobiliário terá um avanço bem expressivo”.