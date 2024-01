As manutenções preventivas nos condomínios podem ajudar a evitar problemas com as chuvas de verão - Freepik

Publicado 25/01/2024 16:40 | Atualizado 25/01/2024 16:43

Início de ano é marcado pela incidência das chuvas de verão, que têm deixado a população de todo o estado do Rio em alerta. Enchentes, desabamentos, quedas de árvores e raios são situações que podem deixar vítimas e comprometer a rede de energia elétrica e internet. E para quem é síndico, a orientação é investir em ações preventivas nos condomínios para evitar impactos e garantir a segurança dos moradores.

De acordo com a administradora Estasa, entre os principais cuidados estão: limpezas de calhas, ralos, grelhas e caixas de esgoto; verificar toldos, coberturas, telhados, antenas e o sistema de iluminação de emergência; observar a saúde das árvores, arbustos e solicitar as devidas podas; fazer a manutenção de bombas de escoamento e de contenção de encostas; e promover campanhas de conscientização do lixo.

Sobre a questão das encostas, Anna Carolina Chazan, gerente-geral de Gestão Predial da administradora, alerta que este tipo de manutenção depende de empresas especializadas em geotécnica ou em estrutura, dependendo das condições da área a ser vistoriada. “O tema não é muito claro em relação às normas que definem os prazos para esses reparos. Além disso, poucos síndicos têm informações sobre o assunto, até mesmo sobre de quem é a responsabilidade da conservação. É importante consultar os órgãos públicos, como a Geo-Rio (Fundação Instituto Geotécnica), e verificar na documentação do condomínio qual o limite do terreno para que se certifique dessa obrigação”, orienta Anna Carolina.