Residencial na Barra da Tijuca, que está pronto para morar, tem 21 unidades, lazer, segurança e serviços compartilhados - Divulgação

Publicado 16/01/2024 21:46 | Atualizado 16/01/2024 21:54

Morar ou ter uma casa de praia faz parte do sonho de muitas famílias. E o mercado imobiliário está atendo a estas oportunidades em todo o Rio de Janeiro, com destaque para a Zona Oeste do Rio e para a Costa Verde. Para atrair o interessado, os projetos contemplam casas, apartamentos e até terrenos para que a pessoa possa construir um imóvel do seu jeito. Sob os olhares atentos da Avanço Realizações Imobiliárias, por exemplo, estão a Barra da Tijuca e Angra dos Reis. “Regiões litorâneas sempre têm muita demanda e, atualmente, há uma escassez de produtos com este perfil, ainda mais na orla do Rio. Então, essa procura aliada a poucas ofertas traz liquidez para quem compra, pois são imóveis muito requisitados”, analisa Fernando Nabuco, gerente de Marketing da empresa.



Segundo ele, para a construtora é muito interessante investir neste tipo de projeto, já que o cliente final e o investidor estão sempre em busca de empreendimentos que ofereçam o “pé na areia” com segurança e conveniências. “O morador ficará feliz de ter o seu imóvel de frente para a praia e o investidor de ter o seu aluguel garantido e patrimônio valorizado”, destaca Nabuco. Um dos exemplos da Avanço na Barra é o Playa Exclusive Residences, que a empresa acaba de entregar. “Vendemos, inclusive, a unidade decorada de porteira fechada, ou seja, com todos os móveis, eletrodomésticos e acessórios dentro. O Playa foi o nosso primeiro lançamento no bairro e, desde então, estamos investindo na região com a construção de mansões em condomínios de luxo como Alphaville e Arouca”, explica o gerente. Já em Angra dos Reis, a aposta da Avanço é o Frade Design Residences. O empreendimento terá apenas quatro casas com cinco suítes e cada propriedade terá lazer exclusivo com piscina com borda infinita, deck molhado e vista para o campo de golf, sauna e espaço gourmet externo.

Empreendimento de lotes em Mangaratiba será desenvolvido em terreno com mais de 200 mil metros quadrados Divulgação

A The INC Incorporadora também investe na Costa Verde. “Estamos vendo um grande aparecimento de condomínios em regiões turísticas, com um volume de vendas significativo e uma expressiva valorização em imóveis já existentes”, afirma Thiago Soares, diretor de Operações da empresa. De acordo com ele, ainda é possível encontrar terrenos à beira-mar em regiões próximas aos centros urbanos, mas que isto está ficando cada vez mais raro. “E daqui a 20 anos? Ainda teremos oportunidade de comprar imóveis com uma praia na porta? Acompanho de perto este mercado e observo que estas regiões tendem a se valorizar muito acima dos grandes centros urbanos. Justamente pela escassez, aos poucos, viram artigo de luxo para poucos visionários que entraram antes de todos ou milionários que não se preocupam em investir muito”, observa Soares.



O executivo conta que empresa vai lançar este mês o Porto Mangará, em Mangaratiba. O projeto, que vai oferecer lotes para a construção de casas, será desenvolvido em terreno com mais de 200 mil metros quadrados (m²), dos quais mais de 80 mil m² serão de natureza intocada. “Isso sem contar a praia que fica dentro do condomínio, uma marina e um clube com várias atrações para toda a família”, afirma Soares. E para quem deseja investir neste tipo de unidade, o diretor da The INC recomenda levar em consideração três questões:



1 - Segurança e estabilidade. É um condomínio fechado, com segurança, com regras construtivas, urbanísticas e de convivência?

2 - Natureza com proximidade. Está em uma região inserida em refúgio natural, que seja próxima a centros urbanos e turísticos?

3 - Exclusividade e escassez. Existe algum fator de escassez natural que é cada vez mais difícil encontrar em outros locais (praia, cachoeira, rio etc.)?