Área social ganhou soleiras para separar os espaços diferentes. Crédito: Edson Ferreira - Freepik

Publicado 12/01/2024 18:14

Discretas, as soleiras, muitas vezes, passam despercebidas pela casa. Mas você sabia que elas têm papel fundamental em um projeto de arquitetura? Este elemento, explica a arquiteta Patricia Miranda, do escritório Raízes Arquitetos, demarca a transição entre ambientes, além de fazer uma integração harmoniosa de diferentes revestimentos instalados nos projetos. Ou seja, a existência das soleiras contribui para a durabilidade do pavimento. "Geralmente, elas marcam presença nos vãos das portas, mas não é somente isso. Também as usamos quando a intenção é dividir um desnível ou integrar dois materiais de pisos distintos", destaca a profissional. Ela diz ainda que o item não é visto somente no chão: nas janelas, a soleira é conhecida como pingadeira e é colocada para dar acabamento, aumentar durabilidade e evitar que a água da chuva escorra pela fachada.

Segundo Patricia, existem apenas algumas situações em que o elemento não é obrigatório, mas sim um adicional, quando não há necessidade técnica. "Como arquiteta, dou preferência por manter a continuidade do piso também no formato da soleira", diz a arquiteta. Embora não exista uma regra, Patricia afirma que, por razões técnicas, a soleira promove a divisão entre áreas secas e molhadas, encontradas na conexão entre sala e cozinha, corredores, dormitórios e banheiros, além de conter a água entre o box e o restante do banheiro.

Sobre os tipos de soleiras, é possível encontrar em diversas tonalidades, padrões e materiais como madeira, granito, quartzo e mármore. No entanto, a profissional orienta que é mais vantajoso quando a soleira é confeccionada com o mesmo material utilizado no piso. Em banheiros com porcelanato, por exemplo, Patricia recomenda o quartzo, sempre considerando uma cor mais próxima ao piso.