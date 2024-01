A Zona Oeste do Rio foi a região que apresentou a maior variação no valor do metro quadrado residencial para locação - Rossana Henriques

A Zona Oeste do Rio foi a região que apresentou a maior variação no valor do metro quadrado residencial para locaçãoRossana Henriques

Publicado 10/01/2024 17:47 | Atualizado 10/01/2024 17:50

O preço do aluguel continua salgado na cidade do Rio. Prova disso é que o valor geral do metro quadrado (m²) residencial fechou dezembro de 2023 em R$ 39,43, variação de 2,26% na comparação com novembro. E nos últimos 12 meses, o avanço foi de 24,50%. De acordo com levantamento do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), a Zona Oeste foi a região que apresentou o maior crescimento em dezembro, com 7,12%, enquanto que o menor ocorreu na Zona Norte, com 1,86%.



No recorte que mostra a rentabilidade mensal da unidade alugada (divisão do valor do m² de locação pelo valor do m² de venda), o estudo apontou que a maior foi registrada na Zona Sul, com 0,575%, e a menor também foi na Zona Norte, com 0,394%.

Preço de venda em queda

Já o valor geral do m² residencial ofertado para venda na cidade foi de R$ 9.161, em dezembro do ano passado, queda de 0,66% ante o mês anterior. Analisando os últimos 12 meses, a retração foi de 1,44%. A Zona Oeste também apresentou a maior variação no último mês do ano, com 0,94%, e a menor foi observada em Barra e adjacências, com 0,92%.