Cubo sensorial em Campo Grande traz informações de empreendimento que terá área de lazer de 27 mil metros quadrados - Divulgação/Felipe Gaspar

Cubo sensorial em Campo Grande traz informações de empreendimento que terá área de lazer de 27 mil metros quadradosDivulgação/Felipe Gaspar

Publicado 03/01/2024 14:07 | Atualizado 03/01/2024 14:09

O mercado imobiliário vem sempre inovando para dar ao interessado novas possibilidades de escolher o imóvel ideal, principalmente os que são lançados na planta. Para se ter ideia, em menos de um mês, mais de 2.300 pessoas já visitaram o cubo sensorial do Viverde Mato Alto, que está disponível na loja do empreendimento da Uniqo Urbanismo no ParkShoppingCampoGrande, na Zona Oeste. “O objetivo da iniciativa é proporcionar uma experiência de como será morar no futuro residencial", explica Diogo Garcia, diretor Comercial e de Marketing da empresa.



Segundo Garcia, o projeto marca a chegada da Uniqo à cidade do Rio e ocupará uma área de 264 mil metros quadrados, dos quais 27 mil metros quadrados serão somente para a área de lazer. O Viverde Mato Alto será lançado no primeiro trimestre de 2024. A coordenação imobiliária será da CIA Multiplataforma Imobiliária.

Mais de 300 unidades pelo Minha Casa, Minha Vida

Área de lazer de residencial pelo Minha Casa, Minha Vida que acaba de ser lançado em Campo Grande Divulgação

A construtora Novolar, que pertence ao Grupo Patrimar, também investe em Campo Grande com o lançamento do Novolar Atlanta, empreendimento pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) que tem 320 unidades, estrutura de lazer completa e segurança 24h. Todos os imóveis podem ser financiados 70% pelo MCMV e 30% pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). "As mudanças no Minha Casa, Minha Vida trouxeram essa possibilidade de fazer empreendimentos mais completos, bem localizados e com comodidades que o programa anterior não conseguia oferecer devido aos custos”, ressalta Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar.