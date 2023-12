A alta de juros dos últimos anos influenciou a queda da indústria da construção em 2023 - Freepik

A alta de juros dos últimos anos influenciou a queda da indústria da construção em 2023Freepik

Publicado 26/12/2023 10:32

A indústria da construção deve encerrar 2023 com queda de 0,5%, de acordo com revisão feita pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). Com isso, o resultado poderá ficar abaixo das expectativas projetadas no início do ano que eram de crescimento de 2,5%. E para 2024, a previsão da entidade é que o setor crescerá 1,3%. Os dados foram apresentados em coletiva online realizada este mês.

Na análise de Ieda Vasconcelos, economista da CBIC, o resultado deste ano pode ser atribuído ao impacto significativo da alta taxa de juros dos últimos anos. “Quando a economia de um país apresenta taxas de juros elevadas é inevitável que isso tenha um custo, manifestando-se na desaceleração de diversos setores produtivos. A conta dos juros altos na economia chegou para a construção civil”, disse Ieda.

Tomando como referência os dados do PIB (Produto Interno Bruto) trimestral para 2024, segundo Renato Correia, presidente da entidade, a previsão de alta de 1,3% tem como fatores a continuidade do processo da queda de juros, o crescimento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), além do avanço esperado no segmento econômico com o novo ciclo do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).