Ações locatícias que estão em fase de conhecimento e execução ultrapassam 45 mil no estado - Freepik

Publicado 20/12/2023 12:59

O número de ações judiciais em contratos de aluguel no estado do Rio chegou a 6.580, de janeiro a novembro deste ano, segundo pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). Só na capital, o total é de 1.430 processos, sendo que 70% são de despejo por falta de pagamento. Comparando novembro deste ano com novembro de 2022, a alta no Rio é de 6,6%; enquanto que no interior o avanço foi de 3%. O estudo é feito com base nos dados do Tribunal de Justiça do RJ. “Estes números são referentes às novas ações que dão entrada mensalmente no tribunal. Para se ter ideia, são mais de 45 mil processos desta natureza no estado que estão em fase de conhecimento e execução", conta Mauricio Eiras, coordenador do Cepai (Centro de Pesquisa e Análise da Informação) do Secovi Rio.

Processos condominiais em queda

Já as ações em condomínios no estado fecharam o período de janeiro a novembro com 13.298 processos, com a capital totalizando 2.616, dos quais 88% são por despesas condominiais. Apesar disso, houve queda de 43% no Rio (novembro/23 e novembro/22) e de 27,5% no interior no mesmo período.