Pesquisa indica que a maioria das mulheres ainda exerce sozinha funções como arrumar a casa, cuidar e buscar os filhos na escolaFreepik

Publicado 13/12/2023 16:22

Este cenário é muito conhecido nos lares brasileiros: mulheres enfrentam uma dupla e às vezes até tripla jornada para dar conta das tarefas profissionais e das de casa. E esta constatação é reforçada por uma pesquisa da plataforma QuintoAndar. Para se ter ideia, 67% das entrevistadas disseram que exercem sozinhas funções rotineiras como arrumar a casa, cuidar e buscar filhos na escola, pensar e preparar a alimentação da família. Já 35% dos homens afirmaram que eles eram os responsáveis únicos pelas mesmas atividades e outros 35% disseram dividir as tarefas do dia a dia. Os dados foram apresentados na segunda edição do Festival Juntas, no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

“A conta parece não fechar. As mulheres possuem uma relação mais energética e sensorial com a casa e exercem majoritariamente boa parte das funções de cuidado coletivo que, na maioria das vezes, são invisibilizados. Vemos que essa responsabilidade, ainda que prazerosa em alguns casos, é o principal fator de desgaste emocional e sobrecarga mental, como afirma mais da metade das entrevistadas", analisa Soraia Marioti, Head de Consumer Insights da empresa.

Outra comprovação do estudo é que, apesar de as mulheres terem o ímpeto e o protagonismo para sugerirem mudanças no lar, diferente das tarefas cotidianas, as decisões financeiras ainda não são vistas como responsabilidade feminina na maioria dos casos. Segundo o QuintoAndar, em conversas recentes com clientes mulheres, é comum encontrar insegurança neste quesito, o que faz com que muitas terceirizem as decisões para os seus parceiros. O tema é ainda mais importante quando se fala sobre uma grande decisão que é a compra do imóvel.