Prêmio Líderes Regionais Rio de Janeiro e medalha Pedro Ernesto para executivos do mercado imobiliário cariocaFreepik

Publicado 15/12/2023 19:09 | Atualizado 15/12/2023 19:15

Nesta reta de final de ano, executivos do mercado imobiliário carioca têm muito que comemorar, pois foram homenageados com prêmios importantes que mostram que eles fazem a diferença no setor. Um dos exemplos é Carlos Fernando de Carvalho, presidente do Conselho da Carvalho Hosken, que foi homenageado com o Prêmio Líderes Regionais Rio de Janeiro, promovido pelo Lide Rio, na categoria Destaque Construção Civil 2023. A empresa foi reconhecida pelos mais de 70 anos como indutora no desenvolvimento urbano da cidade. O evento aconteceu na última sexta-feira, dia 8, no Fairmont Copacabana.



O filho e presidente da Carvalho Hosken, Carlos Felipe de Carvalho, recebeu o prêmio. “Receber essa homenagem em nome da pessoa que mais admiro, que é meu pai e fundador da Carvalho Hosken, é uma honra e também uma responsabilidade em dar continuidade ao legado de desenvolvimento urbano para a Barra e para a cidade”, destacou Felipe.



Já Alex Veiga, CEO do Grupo Patrimar, acaba de ser agraciado com a Medalha Pedro Ernesto e com o Título de Cidadão Honorário Carioca pela Câmara dos Vereadores. Na cerimônia realizada no dia 13, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Veiga disse que está imensamente feliz com as homenagens. Ele lembrou que o Grupo Patrimar está na cidade há mais de 20 anos com a Novolar, marca dos segmentos econômico e médio da companhia. “E em 2021 realizamos o sonho de trazer a Patrimar, marca direcionada a alta renda do grupo, momento em que fomos muito bem recebidos pelos cariocas. Nossa atuação aqui tem sido um sucesso e ainda vem muita coisa boa por aí”, ressaltou Veiga.

Prêmio CBIC de Responsabilidade Social

Outra iniciativa que merece espaço é a da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), que anunciou esta semana os ganhadores do “Prêmio CBIC de Responsabilidade Social – Troféu Paulo Safady Simão – 16ª Edição”. Foram quatro categorias contempladas: Empresa, Entidade, Cadeia Produtiva (nova categoria) e Reconhecimento Social.



Na Categoria Empresas, por exemplo, o ganhador foi o Projeto Acreditar Sempre, da Construtora Apia, que tem como objetivo reformar e construir para levar dignidade e conforto aos colaboradores, além de fazer a diferença na vida das famílias. Em Entidades, o projeto selecionado foi Policlínica do Trabalhador da Construção Civil do Distrito Federal, do Seconci-DF, que dá acesso a especialidades médicas antes restritas, como urologia, aliviando filas de espera na rede pública.



Na Cadeia Produtiva está o Projeto Coral Mulheres na Cor, da empresa AkzoNobel, que capacita mulheres na área de pintura, trazendo transformações para as participantes e suas comunidades. E o prêmio de Reconhecimento Social foi para o Serviço Social do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná Região Noroeste (Seconci-PR/Noroeste), pelo projeto que oferece qualidade de vida, saúde e segurança ao trabalhador da construção civil.



Parabéns a todos os vencedores!