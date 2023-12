Geração Y representa 53% da intenção de compra de imóveis no país, segundo pesquisa - Freepik

Publicado 18/12/2023 12:06

Começando a semana com mais uma análise do setor, a intenção de compra do imóvel tem variado de acordo com a geração e a renda. As gerações Y, que abrange os nascidos entre 1982 e 1994, e a Z, com nascidos a partir de 1995 até aproximadamente 2010, têm buscado a formação de novos núcleos familiares e a saída da casa dos pais. E os Baby Boomers, que nasceram entre 1945 e 1964, têm mais foco em investimento imobiliário. Estes panoramas foram apresentados recentemente em webinar promovido pela Brain Inteligência Estratégica.

"Uma divisão geracional importante foi observada na pesquisa, com a geração Y representando 53% da intenção de compra de imóveis. Isso desafia a ideia de que a Geração Y não compra imóveis. Nos Estados Unidos, eles já representam a maior fatia dos compradores de imóveis, mostrando que também estão entrando no mercado de forma significativa", afirmou Fernanda Santos, analista de pesquisa. O levantamento apontou ainda que o público de alta renda mantém uma intenção de compra significativa. Já o desejo de quem tem renda média está em crescimento.