O segmento de Médio e Alto Padrão também teve desempenho positivo com 31.230 imóveis vendidos - Freepik

O segmento de Médio e Alto Padrão também teve desempenho positivo com 31.230 imóveis vendidosFreepik

Publicado 19/12/2023 13:24

O número de novos imóveis comercializados no Brasil, de janeiro a setembro deste ano, chegou a 113.191 unidades, avanço de 22,2% na comparação com o mesmo período de 2022. E o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) permanece impulsionando o setor com a venda de 78.880 unidades, crescimento de 22,9%. O Médio e Alto Padrão (MAP) também teve desempenho positivo com a comercialização de 31.230 imóveis, alta de 18,9%. Os dados são do indicador Abrainc-Fipe, levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que foram divulgados recentemente.

Ao analisar o valor de vendas nos nove primeiros meses do ano, o montante registrado no país foi de R$ 32,7 bilhões (24%). O MCMV fechou em R$ 17 bilhões (R$ 32,9%) e o MAP em R$ 14,4 bilhões (13%). Para Luiz França, presidente da Abrainc, os resultados refletem as dinâmicas do segmento e a importância de programas como o MCMV para combater o déficit de moradias. "A performance do setor imobiliário em 2023 vem mostrando resiliência frente aos diversos desafios enfrentados ao longo do ano, como a alta taxa do financiamento habitacional. Em 2024, se continuarmos com o processo de redução da taxa Selic, o setor da incorporação certamente será um protagonista no processo de crescimento econômico e de geração de empregos”, observa França.