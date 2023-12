Para ajudar na organização, ambiente infantil ganhou móvel lúdico que guarda brinquedos e livros - Divulgação/Edson Ferreira

Publicado 25/12/2023 14:00

Com as férias escolares, quem está com os pequenos em casa lida com o desafio de montar uma programação de atividades e também com o próprio lar sendo um dos cenários das brincadeiras. Essa rotina pode significar aquela cena de objetos espalhados por todos os lados. Mas, nem tudo está perdido. A arquiteta Patricia Miranda, do escritório Raízes Arquitetos, dá 6 dicas que podem ser adotadas para garantir a organização dos ambientes:

1 - Espaços multiuso inteligentes

É importante criar ambientes multiusos e considerar a funcionalidade de móveis com espaços de armazenamento embutido, como gavetas, nichos ou prateleiras, que ajudam a manter os brinquedos organizados e ao alcance das crianças.

2 - Zonas de atividade

Estabelecer zonas distintas de atividades em ambientes compartilhados é de extrema relevância, especialmente ao lidar com crianças pequenas. A definição de horários para estudo e brincadeiras não apenas oferece uma estrutura saudável para o desenvolvimento infantil como também maximiza o potencial de aprendizado e diversão.

3 - Materiais de fácil limpeza

Quando se trata de escolher móveis e materiais para a casa, a orientação é optar por itens duráveis e de limpeza simplificada. Superfícies como couro sintético e tecidos resistentes às manchas são possibilidades inteligentes para móveis e estofados. Pisos de madeira, vinil e porcelanato são infinitamente mais simples de limpar quando comparados ao carpete.

4 - Envolvimento das crianças

Envolva as crianças nas tarefas de organização e limpeza. A orientação da especialista é estimular desde cedo o hábito de guardar os brinquedos e contribuir com a realização de pequenas tarefas.

5 - Estoque seguro de produtos de limpeza

Com os pequenos em casa, é fundamental ter produtos de limpeza fora do alcance deles. Na área de serviço, armários mais altos ou com portas pesadas cooperam no desafio de mantê-los longe de materiais que causam danos à saúde infantil.

6 - Decoração inteligente

A sugestão é usar a decoração a seu favor, incorporando caixas organizadoras decorativas, cestas ou móveis que mesclem função e estética. Isso ajuda a manter a ordem enquanto complementa o design da casa.