Antes de comprar um novo forno, a dica é ler o manual para averiguar dimensões internas, altura, largura e profundidade - Divulgação Mueller

Publicado 22/12/2023 14:23 | Atualizado 22/12/2023 14:29

A coluna quer saber: como estão os preparativos para a sua ceia de Natal? Quais pratos serão servidos? Uma coisa é certa, o forno é o grande protagonista da ocasião, sendo indispensável na preparação de diversos pratos. E o tamanho ideal do aparelho é uma das principais características a serem consideradas na hora de planejar uma nova cozinha ou escolher um novo forno para a casa.

Segundo Luciana Ferreira dos Santos, coordenadora de Marketing Produtos da Mueller, o forno certo é aquele que acompanha a realidade do ambiente, frequência de uso e número de pessoas que moram na casa. “Sem dúvidas, a combinação desses fatores é o atributo que ajuda a definir as dimensões que melhor atenderão as demandas”, afirma Luciana.

Além de pensar no modelo a ser escolhido, vale considerar a capacidade. Para acertar na escolha, Luciana traz algumas questões para responder antes da compra: "com que frequência eu pretendo cozinhar e utilizar o forno?"; "para quantas pessoas?" e "qual o tipo de receita que eu mais preparo?". Se a proposta for preparar aves, carnes e receitas grandes como lasanhas, a orientação é investir em um forno com 44 litros ou mais. Agora, se o objetivo for o preparo de menus em assadeiras médias e pizzas médias de 30 centímetros, um forno de 35L é o suficiente. Já o de 68L serve grupos de pessoas mais numerosos ou até mesmo quem cozinha para fora. É recomendado ainda ler o manual do novo forno e consultar o site da marca para averiguar informações como dimensões internas, altura, largura e profundidade.