Além da prestação mensal do imóvel na planta, é preciso separar recursos para o valor da entrada e para a documentaçãofreepik

Publicado 29/12/2023 16:28

Ano novo de casa nova. Para quem deseja iniciar 2024 realizando o sonho do imóvel próprio, a coluna trouxe 10 dicas de como comprar uma unidade na planta. De acordo com Sheila Ferreira, gerente de Vendas da Rio8 Incorporações, o ciclo de aquisição de um imóvel leva de seis meses a um ano. Portanto, a hora de começar a se planejar é agora. Confira as orientações da especialista:

1 – O planejamento financeiro é o primeiro passo. O interessado deve entender a sua realidade financeira, identificando o quanto pode ser utilizado na aquisição. Vale lembrar que o financiamento bancário é a forma mais utilizada para este fim, o que significa que será preciso ter todo mês o valor para pagar a prestação.

2 – Além da prestação mensal, é preciso separar recursos para o valor da entrada, a documentação, as despesas cartorárias e para o ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis). É recomendado ainda ter uma reserva para usar na mudança e na compra de novos móveis se for o caso.

3 - Defina o tipo de imóvel levando em consideração a sua estrutura familiar. Solteiros, casados sem filhos ou com filhos, com pets, estudantes, divorciados e viúvos têm necessidades diferentes de moradia. Leve em conta a preferência por apartamento, cobertura ou casa, vagas de garagem e a infraestrutura que o condomínio oferece.

4 – Antes de assinar o instrumento de promessa de compra e venda, visite os estandes de vendas para verificar a localização do futuro residencial e a existência de comércio nos arredores, trânsito etc. Importante: não pague o sinal antes de assinar o documento de venda.

5 – Solicite uma cópia do memorial de incorporação da obra. Sem este documento, a empresa não poderá vender as unidades.

6 – Verifique no contrato a data de previsão para a conclusão das obras, o percentual de juros e o índice de correção monetária aplicados sobre as parcelas. Tire todas as dúvidas com o corretor.

7 – Leia com atenção o quadro resumo da promessa de compra e venda, documento que consta todas as consequências da rescisão ou distrato.

8 - Leve em consideração os juros e as taxas existentes em cada tipo de operação. Há situações em que a aquisição do imóvel de forma parcelada pode ser mais alta exatamente por causa desses elementos. Por isso, é fundamental pesquisar as ofertas e comparar as taxas e os juros cobrados pelos bancos.

9 – Para evitar inadimplência, o ideal é que as prestações não comprometam mais de 30% da renda mensal.

10 – Avalie as alternativas e não se deixe influenciar por terceiros ou por excesso de propagandas. Faça uma lista das vantagens e desvantagens de cada empreendimento na planta e discuta com a sua família.