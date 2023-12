Com planejamento, cozinha compacta ganhou até uma mesa de jantar - Divulgação/Sidney Doll

Com planejamento, cozinha compacta ganhou até uma mesa de jantarDivulgação/Sidney Doll

Publicado 28/12/2023 14:33

Quem não gosta de um bom bate-papo na cozinha acompanhado de café quentinho? Sem dúvidas, este espaço é um ponto de encontro importante para reunir a família e os amigos. Mas, com o passar dos anos, o tamanho reduzido de muitas cozinhas tem sido um desafio para as pessoas. Se este é o seu caso, vale ficar atento a estas dicas do arquiteto Gabriel Mazorra. Segundo ele, um bom planejamento é necessário para que a cozinha, mesmo pequena, seja capaz de cumprir a sua função na rotina do lar. Ou seja, é preciso aproveitar cada espaço para criar uma área agradável tanto no dia a dia quanto nos momentos de descontração com as visitas.

De acordo com Mazorra, avaliar as medidas e o espaço da cozinha é importante para entender qual é a melhor disposição do ambiente, além de esclarecer o estilo de vida dos moradores para encontrar qual modelo melhor se encaixa àquela necessidade. "As cozinhas com o conceito aberto se popularizaram bastante por aqui, até mesmo com ilhas, assim como acontece na maioria das casas americanas. Mas pode ser que uma cozinha fechada funcione melhor pela questão da organização. Em um ambiente mais quadrado, por exemplo, uma ilha central pode ser uma opção bem bacana", indica o profissional.

O arquiteto complementa que entender o objetivo também faz com que haja 100% de funcionalidade. “Em casos onde o ambiente está focado no preparo de refeições, de produção, os utensílios precisam estar sempre à mão e com uma área de circulação mais dinâmica, sem atrapalhar os processos culinários”, recomenda Mazorra.

Ele diz ainda que é imprescindível estudar o que é necessário para a sua realidade. Fogão e geladeira são essenciais, porém, alguns itens como lava-louças, sanduicheira ou grill podem ser descartados caso não sejam de uso frequente. Isso evita o acúmulo de eletrodomésticos pelo ambiente, liberando espaços nas bancadas e nos armários. E se a cozinha for apenas para um casal, vale a pena escolher um cooktop menor de quatro bocas.

Já se a pessoa mora sozinha e não cozinha com tanta frequência, o arquiteto lembra que há opções com três e duas bocas que funcionam muito bem. Outra solução é investir em um forno com função de micro-ondas ou em um filtro de água na própria torneira em vez de um equipamento grande que ocupe muito espaço. "O minimalismo, dizendo assim, casa muito bem com as cozinhas compactas. Deixa o visual mais limpo, organizado e ajuda nas demandas, principalmente, quando o conceito é aberto, seja para uma sala de jantar quanto para uma área gourmet", destaca Mazorra. O arquiteto ressalta ainda que apostar em equipamentos e eletrodomésticos embutidos é a alternativa ideal para um local onde cada milímetro importa.