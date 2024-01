O objetivo das cartilhas é dar acesso global às informações do setor, influenciando no bom andamento dos projetos - Freepik

Publicado 02/01/2024 07:52

A CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) lançou recentemente as cartilhas gratuitas “Guia Prático de Gestão Compartilhada” e “ESG no segmento de obras industriais e corporativas” em inglês e espanhol. O objetivo com a tradução dos materiais é permitir que as organizações tenham acesso global às informações do setor, influenciando no bom andamento dos projetos.

O Guia de Gestão Compartilhada, produzido pela CBIC em parceria com o Senai, por exemplo, traz orientações que podem aumentar o sucesso em projetos industriais. Já a de ESG (Environmental, Social and Governance), desenvolvida pela entidade e pelo Sinduscon-MG (Sindicato da Indústria da Construção Civil), em parceria com a Fundação Dom Cabral e o Senai, é direcionada para inserir os pilares ambiental, social e governança no segmento de obras industriais e corporativas. Os materiais podem ser acessados em: cbic.org.br/cbic-lanca-cartilhas-de-gestao-compartilhada-e-esg-em-ingles-e-espanhol/.