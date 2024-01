Cursos sobre convenção condominial e leilão de imóveis são sugestões para quem deseja começar o ano bem informado - Freepik

Publicado 09/01/2024 16:56 | Atualizado 09/01/2024 16:59





Já para os interessados em leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis, Bianca Soares Pais, leiloeira pública, e o advogado Leandro Sender, vão dar curso online sobre o tema nos dias 29 e 31 de janeiro, e 5 e 7 de fevereiro, das 18h30 às 21h30, via plataforma Zoom. As aulas contarão com material atualizado de acordo com a Lei 14.711/23 (marco legal das garantias). Investimento: R$ 250. Mais informações em Começar o ano bem informado e capacitado é fundamental para quem deseja ter sucesso na profissão. Pensando nisso, a coluna reuniu duas oportunidades que acontecerão em janeiro e fevereiro em formato online. A primeira vai tirar todas as dúvidas sobre convenção condominial e regimento interno, da elaboração ao registro. O encontro será ministrado pelo advogado Ramon Perez e será realizado nos dias 13 e 20 de janeiro (sábados), das 8h30 às 12h30, ao vivo no Zoom. O valor é R$ 250. As inscrições podem ser feitas em https://bit.ly/convencaocondominial.Já para os interessados em leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis, Bianca Soares Pais, leiloeira pública, e o advogado Leandro Sender, vão dar curso online sobre o tema nos dias 29 e 31 de janeiro, e 5 e 7 de fevereiro, das 18h30 às 21h30, via plataforma Zoom. As aulas contarão com material atualizado de acordo com a Lei 14.711/23 (marco legal das garantias). Investimento: R$ 250. Mais informações em https://bit.ly/leiiloes

Abrainc: indicadores imobiliários de 2023

Outra forma de estar por dentro dos assuntos sobre o mercado imobiliário é acompanhar pesquisas e outros estudos que mostrem dados e tendências. Um exemplo é o relatório analítico da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) que traçou o panorama do segmento no Brasil em 2023. Entre as informações que podem ser encontradas estão preços, vendas e lançamentos, além de fundamentos macroeconômicos que têm implicações diretas no mercado, como a conjuntura econômica, as políticas governamentais, a oferta de crédito, as taxas de juros e as demandas do setor. O material está disponível em abrainc.org.br.