Criar uma área verde é dica para refrescar a casa, pois as plantas ajudam a diminuir a temperatura e umidificam o arFreepik

Publicado 05/01/2024 19:26

A coluna já trouxe várias sugestões de como enfrentar o calorão do Rio de Janeiro economizando na conta de luz, já que o ar-condicionado e o ventilador são os grandes protagonistas desta época do ano. Bianca Colussi, CEO da Colussi Engenharia, lembra que o Rio tem algumas peculiaridades que contribuem para esse cenário de altas temperaturas. “Diferente de outros locais no Brasil, o Rio de Janeiro é uma cidade muito úmida, pelo fato de estar entre o litoral e a Mata Atlântica. Por isso, o uso de um umidificador, por exemplo, não faz muita diferença para amenizar o calor. Então, adotar algumas medidas simples em casa pode ajudar a deixar o ambiente mais agradável", afirma Bianca.

Segundo ela, para evitar uma conta de luz mais salgada, a orientação é pensar em opções de pisos, revestimentos, pintura com cores claras e plantas que podem contribuir para deixar o ambiente mais fresco. Confira as dicas:

- Coloque uma manta térmica entre o forro e o teto. Essa é uma opção eficaz principalmente para apartamentos de cobertura, visto que recebem maior incidência de luz solar. A manta absorve o calor e evita que ele passe para o interior dos cômodos.

- Crie em uma área verde em sua casa ou apartamento. Procure colocar plantas em áreas comuns como salas e cozinha. As plantas ajudam a diminuir a temperatura e umidificam o ar. Escolha espécies de maior folhagem, como lírio, areca, jiboia e raphia.

- Ilumine. A iluminação de led é a melhor opção se o intuito for manter o ambiente menos quente. Essas lâmpadas são mais frias e não geram tanto calor quanto as tradicionais incandescentes, além de serem mais econômicas.

- Pinte as paredes com cores claras. Elas absorvem menos calor, principalmente o oriundo da luz solar. Logo, opte por decorar a sua casa com elementos mais claros nos tons pastéis ou branco.

- Instale pisos frios. São opções extremamente válidas para resfriar a sua casa. Alternativas como o porcelanato e a cerâmica retêm menos calor que a madeira ou o vinílico.