Leilão da Caixa tem imóveis em 22 estados, além do Distrito Federal, com valores a partir de R$ 27 milFreepik

Publicado 08/01/2024 18:31 | Atualizado 08/01/2024 18:50

Para quem deseja comprar imóvel de leilão, a Caixa promove até o dia 30 deste mês dois pregões online com mais de 550 ofertas e descontos que podem chegar a 45%. As oportunidades estão em 22 estados, além do Distrito Federal, e incluem apartamentos, casas, salas comerciais, terrenos e lotes, com valores começando em R$ 27 mil e chegando a R$ 2,4 milhões.

Entre as opções está um apartamento em Estância (SE), com 44 metros quadrados (m²) que está sendo vendido por R$ 60,5 mil (45% de desconto). Já em Brasília, uma casa de 794 m² é ofertada por R$ 2,4 milhões (44% de deságio). E no Rio de Janeiro, um apartamento de 63 m² em Jacarepaguá poderá ser adquirido por R$ 225,4 mil (abatimento de 30%).

De acordo com a Caixa, o interessado tem a opção de utilizar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e também pode financiar a compra com o banco. As ofertas estão em superbid.net. Como a coluna costuma alertar, a aquisição do imóvel via leilão pode ser vantajosa, desde que a pessoa tenha alguns cuidados, entre eles ler atentamente o edital, documento que consta todas as informações sobre o pregão e sobre as unidades disponíveis. Além disso, é importante lembrar que neste tipo de aquisição, a maioria das unidades está ocupada e a responsabilidade para retirar o ocupante do imóvel é do arrematante.