Carioca poderá ter acesso às guias de pagamento de forma online, baixando todas as parcelas de uma vez - Freepik

Carioca poderá ter acesso às guias de pagamento de forma online, baixando todas as parcelas de uma vezFreepik

Publicado 15/01/2024 17:41

Os Correios começam a enviar a partir de hoje as guias de pagamento da cota única e da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano). Quem optar pela cota única terá 7% de desconto, mesmo percentual do ano passado. De acordo com a Prefeitura do Rio, as guias também poderão ser emitidas de forma online, a partir do dia 22, no site Carioca Digital (carioca.rio) e no aplicativo do Carioca Digital, disponível para iOS e Android. Será possível baixar e imprimir de uma só vez todas as parcelas.



Outra maneira de ter acesso é solicitar a guia nos Postos de Atendimento do IPTU. Neste caso, para realizar o procedimento, tanto pela internet quanto presencial, é preciso informar o número da inscrição do imóvel, identificado no carnê do IPTU de anos anteriores. Importante ressaltar que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento não envia comunicações ou boletos de pagamento aos contribuintes via Whatsapp ou SMS. O canal de atendimento para esclarecimento de dúvidas é a Central 1746. Confira as datas de vencimento:

Calendário IPTU 2024

Cota única: Vencimento em 7/2/2024

- 1ª cota: Vencimento em 7/2/2024

- 2ª cota: Vencimento em 7/3/2024

- 3ª cota: Vencimento em 5/4/2024

- 4ª cota: Vencimento em 8/5/2024

- 5ª cota: Vencimento em 7/6/2024

- 6ª cota: Vencimento em 5/7/2024

- 7ª cota: Vencimento em 7/8/2024

- 8ª cota: Vencimento em 6/9/2024

- 9ª cota: Vencimento em 7/10/2024

- 10ª cota: Vencimento em 7/11/2024