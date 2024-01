A flexibilidade e os altos ganhos ainda são os maiores atrativos para quem busca pela profissão de corretor de imóveis - Freepik

Publicado 17/01/2024 17:57

A coluna traz hoje dados interessantes que mostram o avanço da corretagem de imóveis em todo o estado. Para se ter ideia, mais de 5 mil novos profissionais se formaram e iniciaram a carreira em 2023, de acordo com balanço do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis). Com isso, a classe chega a cerca de 100 mil inscritos, sendo 58.315 ativos na profissão. Outro destaque do levantamento é que a participação feminina continua crescendo: no início do ano passado, essa representatividade era de 33% e, em dezembro, ultrapassou os 35%. Atualmente, 20.730 corretoras de imóveis fazem parte do quadro de profissionais ativas em todo o estado.

“O cenário de incertezas favoreceu o mercado imobiliário e atraiu a atenção para a nossa profissão. Portanto, para aqueles que estão iniciando essa trajetória, é necessário buscar o aprimoramento de forma permanente para atender as demandas da sociedade”, orienta Marcelo Moura, presidente do conselho. Ele ressalta que são muitas as possibilidades de atuação do corretor, entre elas locação, avaliação, compra e venda, lançamentos e leilões. A flexibilidade e os altos ganhos ainda são considerados os maiores atrativos para quem busca pela profissão.

Moura lembra ainda que, para exercer a função, é necessário concluir o Curso Técnico de Transações Imobiliárias (TTI) ou o Curso Superior de Gestão em Negócios Imobiliários. Após a conclusão, é preciso dar entrada nos trâmites de inscrição no conselho profissional. “Só é de fato corretor de imóveis aquele que tem registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de seu estado de origem”, observa Moura. Já para quem deseja comprar ou alugar um imóvel, a principal recomendação é exigir o Creci, pois desta forma o interessado estará negociando com um profissional devidamente habilitado e capacitado para trazer toda a segurança nas negociações.