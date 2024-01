Comprar imóvel é prioridade para os brasileiros e o financiamento continua sendo a melhor opção de pagamento - Freepik

Comprar imóvel é prioridade para os brasileiros e o financiamento continua sendo a melhor opção de pagamentoFreepik

Publicado 18/01/2024 18:40 | Atualizado 18/01/2024 18:41

A compra do imóvel é prioridade para 31% dos brasileiros em 2024. É o que aponta a Pesquisa Radar Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), feita pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas). E reformar a casa também aparece entre as intenções, representando 21% das respostas. O levantamento, realizado em dezembro, ouviu 2 mil entrevistados de todas as regiões do país.

Financiamento é a primeira opção

Já estudo realizado do Grupo OLX indica que o financiamento é a principal opção de pagamento de quem deseja adquirir o bem, com 51%. Pagar à vista aparece em segundo lugar com 47% e, em terceiro, está o consórcio com 16%. “É compreensível que o financiamento imobiliário seja a forma de pagamento pretendida pela maioria, pois para 53% a compra é referente ao primeiro imóvel, e 64% dos respondentes têm menos de 40 anos, ou seja, é um público que ainda está se estabelecendo financeiramente e começando a construir o seu patrimônio”, analisa Marcos Leite, diretor-geral de Imóveis do grupo.

Mais de 37 mil imóveis vendidos no Rio

Analisando as vendas de imóveis residenciais, em 2023, no Rio de Janeiro, pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) revela que foram comercializadas 37.878 unidades, com a Zona Norte liderando as transações (12.127). Na sequência estão Barra da Tijuca e adjacências (10.820), Zona Sul (8.855), Zona Oeste (3.528) e Zona Central (2.548). Os dados são da Prefeitura do Rio de Janeiro com base no ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).



No recorte do segmento comercial, foram vendidas 5.954 unidades, com destaque para Barra e adjacências (1.811). Em seguida estão Zona Norte (1.673), Zona Central (1.350), Zona Sul (788) e Zona Oeste (332).