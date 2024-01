Evento da CBIC em São Paulo contará com a participação de especialistas nacionais e internacionais - Freepik

Publicado 23/01/2024 11:54

Quem está de olho em uma oportunidade de qualificação e de networking, a dica da coluna é se programar para o 98º Enic - Encontro Nacional da Indústria da Construção, que acontecerá de 2 a 5 de abril, das 10h às 20h, no São Paulo Expo. O evento gratuito, promovido pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), contará com a participação de especialistas nacionais e internacionais em uma série de debates. As inscrições podem ser feitas em cbic.org.br/enic/98.

Leilão de imóveis do Bradesco

Leilão online de imóveis do Bradesco, em parceria com a Zuk, disponibiliza até fevereiro 78 ofertas em todo o país, com preços a partir de R$ 8 mil. Com este valor é possível comprar, por exemplo, um terreno no Alto da Pipira, em Senador La Rocque (MA), com 500 metros quadrados (m²). Já no Rio de Janeiro, entre as opções estão uma sala comercial na Tijuca com 26 m², que está saindo por R$ 198 mil (79% de desconto), e um apartamento no Cachambi de 69 m² que está sendo vendido por R$ 324.600 (73% de desconto). Os detalhes do pregão estão em www.portalzuk.com.br.