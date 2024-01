Home equity tem sido alternativa para quem deseja quitar dívidas, reformar o imóvel atual ou adquirir um novo bem - Freepik

Publicado 22/01/2024

O home equity, modalidade em que o interessado obtém crédito utilizando o imóvel como garantia de pagamento, vem crescendo no Rio. Levantamento da plataforma Credihome by Loft mostra um avanço de 112% no número de contratos aprovados em 2023. E com relação ao volume de crédito concedido, a variação anual foi de 87%. A pesquisa identificou ainda que 54% das pessoas utilizaram o empréstimo para saldar dívidas. Já 28% tiveram como objetivos investir em outro imóvel ou reformar o atual. E 13% escolheram aplicar o montante nas próprias empresas.

Carlos Nogueira, diretor da plataforma, conta que o crédito com garantia de imóvel ainda não é totalmente difundido no país porque muitas pessoas não conhecem a alternativa. “Mas esse cenário vem mudando ano a ano e vemos isso refletido nos números. A opção tem dado sinais de que começa a cair no gosto do brasileiro", diz Nogueira.

Segundo ele, o home equity oferece condições mais vantajosas e juros mais atrativos do que outras modalidades de empréstimo. De acordo com a empresa, o empréstimo é calculado em cima do valor do imóvel, que precisa estar quitado, podendo chegar a até 60% do valor. A taxa de juros gira em torno de 11,4% ao ano, enquanto a do crédito pessoal chega a 119% ao ano. "O prazo para quitação também tende a ser mais longo do que em outras modalidades, podendo chegar a 240 meses (20 anos). No crédito pessoal, por exemplo, o prazo costuma ser de 60 meses (5 anos)", explica o executivo.

Para quem tem interesse na modalidade, vale ficar atento a essas 3 orientações da plataforma. Confira:

1 - Analise todas as condições dos empréstimos que está considerando para saber a melhor opção de fato e não cair em armadilhas. Uma dica importante é olhar o CET (Custo Efetivo Total), que é a soma das taxas de juros, do IOF (Imposto sobre Operação Financeira), dos seguros e demais possíveis despesas do contrato. É o percentual que representa, de fato, qual será o valor que o cliente irá pagar por aquele empréstimo.

2 - Confira se as parcelas cabem no bolso e faça um planejamento para não se atrapalhar com elas. O recomendado é que o valor da prestação não ultrapasse 30% do orçamento mensal.

3 – Verifique os pré-requisitos e certifique-se de que está dentro do padrão requerido. Uma dúvida comum é o limite de idade. Hoje, no Brasil, a soma da idade com o prazo do empréstimo não deve exceder 80 anos. Se o cliente tiver 65 anos, por exemplo, ele pode pegar um empréstimo com prazo máximo de pagamento de 15 anos.